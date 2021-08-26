Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

3分鐘展示創新理念與研究 德國創新挑戰賽8/31在臺灣舉辦初賽

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/26 09:38
圖片由德國在台協會提供

圖片由德國在台協會提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由DAAD台北德國學術交流資訊中心主辦的「Falling Walls Lab 圍牆倒下實驗室」，旨在推動新生代科研發展並鼓勵創新交流，今(2021)年的比賽將於8月31日舉行，並由德國在台協會的新任處長許佑格博士（Dr. Jörg Polster）為活動揭開序幕，臺灣首獎得主將獲得11月前往德國柏林參賽的旅費。

德國在台協會表示，德國創新挑戰賽 Falling Walls Lab是受柏林圍牆啟發而舉辦的國際活動，每年在世界各國舉行初賽，提供優秀的青年學者一個平台，在 3分鐘內展示他們的創新理念與研究。

今年臺灣賽事將由德國在台協會的新任處長許佑格博士（Dr. Jörg Polster）為活動揭開序幕，並由科技部政務次長林敏聰博士所領銜組成的評審團，共同選出代表臺灣參加全球總決賽的首獎得主，除了能獲得11月前往德國柏林參賽的旅費、還可報名DAAD與TU9合辦的 Innovation Week，以及達姆施塔特工業大學 (TU Darmstadt) 提供的參訪行程，若成為總決賽的優勝者將能在知名論壇 Falling Walls Conference 的盛大舞台上發表演說並贏得獎金。

德國在台協會表示，2021 Falling Walls Lab Taipei 將在31日下午2時於臺北101大 樓的德國在臺協會進行比賽，為配合防疫措施，該賽事不開放觀眾入席，但將透過 DAAD Taiwan 的Facebook粉絲專頁，提供即時現場直播。

更多資訊請參考 DAAD Taiwan 網站，或可在官網欣賞全球總決賽與歷年優勝者的精彩影片。
台北德國學術交流資訊中心
圍牆倒下實驗室
德國在台協會
德國創新挑戰賽
科技部

相關新聞

台灣台積電赴德投資可能性　德國在台協會處長王子陶：有跡象顯示很積極
台灣台積電赴德投資可能性　德國在台協會處長王子陶：有跡象顯示很積極
2021/07/24 21:05
承擔企業社會責任 德經辦出刊展示德企在台成果
承擔企業社會責任 德經辦出刊展示德企在台成果
2021/07/09 13:17
臺灣科技實力受青睞！科技部偕新創參加法國Viva Tech 2021榮獲4大獎項
臺灣科技實力受青睞！科技部偕新創參加法國Viva Tech 2021榮獲4大獎項
2021/06/24 14:13
台灣與BNT談判破局 德駐台代表：德政府力促但仍取決於雙方契約
台灣與BNT談判破局 德駐台代表：德政府力促但仍取決於雙方契約
2021/06/02 12:17
台灣青年女力「資安闖天關」 高志明籲數發部設台南沙崙
台灣青年女力「資安闖天關」 高志明籲數發部設台南沙崙
2021/04/24 18:28

更新時間 : 2021-08-26 12:47 GMT+08:00

最受歡迎

整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
【最新】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北4人接種後猝死　確切死因與關聯待釐清
【最新】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北4人接種後猝死　確切死因與關聯待釐清
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
8/24起墾丁水域活動解封！海泳、浮潛及自由潛水全數開放
8/24起墾丁水域活動解封！海泳、浮潛及自由潛水全數開放
【更新】如夢似幻「粉黛亂子草」屬外來入侵種　台灣南投縣府要求集集業者1週內移除•否則開罰
【更新】如夢似幻「粉黛亂子草」屬外來入侵種　台灣南投縣府要求集集業者1週內移除•否則開罰
【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號　目前共驗出16例陽性確診者
【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號　目前共驗出16例陽性確診者
《米其林台北台中指南2021》完整名單揭曉！頤宮4度蟬聯三星、侯布雄升二星
《米其林台北台中指南2021》完整名單揭曉！頤宮4度蟬聯三星、侯布雄升二星
中國上海浦東機場再爆疫情•貨運業務全部暫停　恐衝擊全球空運
中國上海浦東機場再爆疫情•貨運業務全部暫停　恐衝擊全球空運