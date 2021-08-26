3分鐘展示創新理念與研究 德國創新挑戰賽8/31在臺灣舉辦初賽

圖片由德國在台協會提供 圖片由德國在台協會提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由DAAD台北德國學術交流資訊中心主辦的「Falling Walls Lab 圍牆倒下實驗室」，旨在推動新生代科研發展並鼓勵創新交流，今(2021)年的比賽將於8月31日舉行，並由德國在台協會的新任處長許佑格博士（Dr. Jörg Polster）為活動揭開序幕，臺灣首獎得主將獲得11月前往德國柏林參賽的旅費。

德國在台協會表示，德國創新挑戰賽 Falling Walls Lab是受柏林圍牆啟發而舉辦的國際活動，每年在世界各國舉行初賽，提供優秀的青年學者一個平台，在 3分鐘內展示他們的創新理念與研究。

今年臺灣賽事將由德國在台協會的新任處長許佑格博士（Dr. Jörg Polster）為活動揭開序幕，並由科技部政務次長林敏聰博士所領銜組成的評審團，共同選出代表臺灣參加全球總決賽的首獎得主，除了能獲得11月前往德國柏林參賽的旅費、還可報名DAAD與TU9合辦的 Innovation Week，以及達姆施塔特工業大學 (TU Darmstadt) 提供的參訪行程，若成為總決賽的優勝者將能在知名論壇 Falling Walls Conference 的盛大舞台上發表演說並贏得獎金。

德國在台協會表示，2021 Falling Walls Lab Taipei 將在31日下午2時於臺北101大 樓的德國在臺協會進行比賽，為配合防疫措施，該賽事不開放觀眾入席，但將透過 DAAD Taiwan 的Facebook粉絲專頁，提供即時現場直播。

更多資訊請參考 DAAD Taiwan 網站，或可在官網欣賞全球總決賽與歷年優勝者的精彩影片。