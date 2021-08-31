【投資理財老生常談】抗跌績優股　長期投資回報佳

台股震盪，是風險，也是機會，買跌不買漲，「不疾而速」李嘉誠投資名言，精選標的，靜待投資時機來臨，值得投資人注意，慢慢長期存股，穩定獲利，應是安全方式。

以宏碁(2353)為例，今年上半年EPS已達1.88元，比去年同期0.58元，大幅成長，幾乎已快達到去年全年度EPS 1.98元，成績亮眼，今年配息1.5元。第二季財報超乎預期，單季合併營收797.78億元，毛利率12％，營益率5％，創歷史新高。稅後淨利28.87億元，創11年單季新高，較去年同期大增142.5%，EPS為0.97元。

宏碁近年來業務大幅調整，鎖定年輕人市場，強攻電競，提供多元產品線，從輕薄筆電Swift系列、教育型筆電、Chromebook，到具備四角防護、軍規測試，以及IP驗證的強固型產品ENDURO系列，成績斐然。新冠肺炎疫情，遠距商機發酵，東南亞市場先後傳出佳績，越南、菲律賓、馬來西亞PC先後傳出佳績。

南美市場方面，在阿根廷、巴西皆以市佔率超過51％，奪下第一，年增率亦以48％，遙遙領先業界平均值的14％，成為衆家品牌之冠。奧地利市場方面，電競電腦以27.7%，衝上市佔排行第一，電競筆電及電競桌機市佔率分居26.1%、3.1%，成為最佳銷售品牌。

由於業務推動順利，再加上極力扶植子公司邁向上市櫃，今年上半年營收平均成長20％，有效回饋母公司。宏碁目前資本額304億7853萬餘元，資產總額1960億2301萬餘元，負債總額1340億1730萬餘元，資本公積加保留盈餘391億0402萬餘元，淨值19.27元，財務狀況不錯，應值得投資人注意。

上洋（6728）上半年業績成長不錯，EPS達5.04元8.69%，幾達去年同期的5.22元水準。其中第二季營收5.69億元，毛利率39.95%，營益率17.07%，歸屬母公司稅後淨利8083萬元，年增324％，EPS 3.52元，累計上半年營收9.63億元，毛利率38.69%，營益率14.94%，歸屬母公司稅後淨利1.16億元，年增477％。

由於全球晶片短缺，延燒到家電業，然而歐美國家疫情逐步穩定，電腦、手機、雲端等需求大增，壓縮家電業晶片供應，造成供貨不足，上洋從事空調產品代理銷售、商用洗衣服務與設備銷售，搭配豪宅建案、大型商辦、五星飯店合作機會，空調事業獲利穩定，有助於業績成長。

上洋透過物聯網(IoT)智慧管理系統，提升整體營運效率，並導入電子支付，透過大數據分析，精準提供營運方針與銷售。商業洗衣業務現在頗受歡迎。

目前資本額2億3千萬元，上洋資產總額11億7228萬餘元，負債總額4億2427萬餘元，淨值32.57元，資本公積加保留盈餘5億1746萬元，財務良好。由於正走在成長道路上，獲利穩定成長，上洋值得投資人追蹤了解。

三商(2905)這家成立已達半世紀之久老公司，基礎穩固，最近展現強烈企圖心，今年業績表現不錯，上半年歸屬母公司淨利15.74億元，EPS 1.83元，比去年全年EPS 1.54元還多。成立已有56年歷史的三商，經營穩健，在三商人壽、三商家購（美廉社)、三商餐飲（拿坡里）挹注下，成績斐然。

美廉社預計今年10月掛牌，三商餐飲計劃明年登錄興櫃，加上三商人壽今年上半年獲利強勁，壽險、民生用品零售、餐飲，將成為成長動能，有關製藥部分，旭富將於第三季起，陸續恢復產能，規劃中的新廠，將於明年投產，加入營運，應可逐漸提升營運效益。

三商目前資本額90億9351萬餘元，資產總額1兆3990億4487萬餘元，負債總額1兆3507億8489萬餘元，資本公積加保留盈餘達148億9104萬餘元，淨值23.39元，財務狀況良好，長期投資風險應不高。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。