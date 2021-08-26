〈時評〉富邦金違紀 辜負投資人期待

公司治理、企業社會責任是上市櫃公司基本自我要求，富邦金最近卻做了最壞示範，金管會重罰其三家子公司違規案，共達2300萬元，並要求檢討北富銀總經理程耀輝責任，處罰北富銀停止代理銷售投資型保單新契約一個月。不論獲利如何，漠視法紀及信用，富邦金辜負投資人期待，應深自檢討。

富邦人壽從2017年開始，即常派員赴海外拍賣會購買高價藝術品，名為美化職場與展示目的，卻都放在倉庫，與實際目的不符，且作業程序都是先斬後奏，採購以後再簽准。問題是購買高價藝術品，與人壽保險公司業務何關？公司資金豈可濫用至此？究竟何人採購？價金是否相符？是否有弊？決策者應負完全責任。

至於金管會檢查發現，董事長國外差旅，究竟是公務或私人休閒渡假行程，是否有必要包機，浪費公帑，應徹底檢討。富邦金使用公款，應公私分明，且節制私慾，有何必要浪費鉅資包機，令人不解，且未依規定報支費用，應向全體股東及利害關係人說明。

另外北富銀總經理程耀輝遭檢舉，刻意忽略銀行內部對易恆康公司的風險通報，要求銀行儘速核貸約3000萬美元，並疑似以程耀輝為最終受益人的三家境外公司，接受匯款。北富銀當時回應，已啓動內部獨立調查，金管會亦派員進駐調查，釐清案情。

金管會調查認為，程耀輝涉及以海外離岸公司，收取費用，協助中企香港子公司取得授信額度，尚難認定「賄賂」情事，但程某逕自透過口頭告知香港分行人員，解除靜止戶，重啓戶頭，未依規定辦理程序辦理，最終受益人仍為程本人，明顯違背洗錢防制規定，依「洗錢防制」缺失，處200萬元罰鍰。

另外北富銀代理銷售保單，亦違反規定，遭停止代理銷售投資型保單新契約一個月。三案共處2300萬元罰金。

上市櫃公司不論董事長或經理人，受全體股東委任，經營管理事業，應盡善良管理人之注意，不應將公司資金視為私產，任意報支私人費用，或做不當使用，違背股東之託負。更不應有類似濫權指示，違背內控內稽規定，配合特定對象需求情事發生，以維護管理制度及法紀。

人壽保險公司肩負企業社會責任，大量收取要保人保費，作為未來各項保險事故發生時，依約支付受益人之用，或用於給付要保人年金，經理人即使是董事長，亦不應將保險公司受委託管理之資金，視為私產，任意虛擲濫用。

除了富邦人壽這次違規遭受重罰之外，回憶去(2020)年金管會針對新光人壽長期破壞公司內控，在辦理資產配置、清償能力評估控管作業、投資決策及風險控管作業等，內控有嚴重缺失，董事長吳東進凌駕董事會決策，有礙公司健全經營，因此停止吳東進董事長職務，並重罰新壽2760萬元。

金融業是特許事業，資金都是來自社會大眾，經理人只是受託管理，且受政府高度監理，經營良窳，影響國家社會深遠，過去多次發生金融風暴，都是因為人謀不臧，經理人公器私用，甚至掏空舞弊，而政府監管鬆散，長期縱容所致，令人遺憾，如今從嚴監理，當然應該得到全民支持。

金管會現任主委黃天牧就任以來，剛柔並濟，勤於和金融界溝通，接受不同意見，且對於金融界違法違規亂象，多次重罰要求改善，深值肯定，然而，當前上市櫃公司不法炒作、內線交易充斥，經理人私心自用屢見不鮮，投資人更期待金管會嚴格要求上巿櫃公司負責人遵守法紀，健全資本巿場，方為國家社會之福。