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【培育高科技人才】台灣內政部研發替代役　9/29前開放線上申請

▲83年次以後的役男，具備碩士以上學歷，可至「研發及產業訓儲替代役資訊管理系統」線上報名。▲內政部表示，今年度核定研發替代役用人單位有304家，主要為半導體、機械、資訊及電子等民間產業，其中包含台積電、聯發科、瑞昱半導體、友達光電、旺宏電子等台灣各大產業廠商，另外還有國家中山科學研究院、中央研究院等研究機構。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/08/26 10:06
為培育國家高科技人才，行政院核定今年研發替代役員額3000人，開放83年次以後的役男提出申請 (圖/取自內政部宣導片)  &n...

為培育國家高科技人才，行政院核定今年研發替代役員額3000人，開放83年次以後的役男提出申請 (圖/取自內政部宣導片)  &n...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）內政部昨(25日) 指出，今年研發替代役最後一梯甄選作業，將於9月29日截止，提醒民國83年次以後的役男，具備碩士以上學歷，可至「研發及產業訓儲替代役資訊管理系統」線上報名。

【培育高科技人才】台灣內政部研發替代役　9/29前開放線上申請(圖/取自內政部宣導片)

內政部發出新聞稿表示，為培育國家高科技人才，行政院核定今年研發替代役員額3000人，開放83年次以後的役男提出申請，

另為提升役男媒合錄用率，內政部指出，今年預計辦理4次甄選作業，目前已完成3次甄選，有185家用人單位錄取1908名役男。

至於今年研發替代役最後一梯甄選作業，內政部說，將於9月29日截止，提醒83年次以後的役男，只要具備碩士以上學歷，可至「研發及產業訓儲替代役資訊管理系統」（https://rdss.nca.gov.tw）線上報名，且各用人單位正積極徵才中，建議役男主動投遞履歷，爭取面試機會。

內政部表示，今年度核定研發替代役用人單位有304家，主要為半導體、機械、資訊及電子等民間產業，其中包含台積電、聯發科、瑞昱半導體、友達光電、旺宏電子等台灣各大產業廠商，另外還有國家中山科學研究院、中央研究院等研究機構。

內政部指出，研發替代役制度自97年度起實施迄今，已有4萬多名役男在約1500家用人單位服役，累計發表4319件專利、論文9657篇，近3年平均為企業創造年約新台幣2620億元的產值。

內政部說，約有7成於役期屆滿後選擇留任用人單位，延續個人職涯發展，役男服役表現，獲用人單位及社會大眾一致好評。

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