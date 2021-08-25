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嘉義移民署辦家庭教育課 呼籲新住民不網購、輸入來路不明肉品

By 台灣英文新聞
2021/08/25 21:39
移民署嘉義市服務站陳虹如講解外來人口停居留相關規定。(圖/移民署)

移民署嘉義市服務站陳虹如講解外來人口停居留相關規定。(圖/移民署)

隨著整體疫情趨緩，移民署南區事務大隊嘉義市服務站也恢復開辦家庭教育課程，課程包括如何辦理居留證、如何取得我國國籍，同時邀請市政府家庭教育中心分享親職教育課程，教大家經營家庭關係的撇步。另外為防堵非洲豬瘟疫情，服務站還特別呼籲，請新住民朋友不要網購、輸入來路不明的肉品，大家一起守護臺灣豬。

來自大陸的李小姐表示，她到臺灣1年多，會來參加活動是婆婆帶著她一起參加的，感謝移民署辦的課程，讓她對居停留法令更加熟悉，並且記得居留證該延期了。

另外一位來自越南的黃小姐，93年來臺工作6年多，期間認識了在民雄做銲鐵工作的先生，結婚至今2年多。黃小姐說：雖然曾因為工作在臺居住，但中文還是聽不太懂，加上工作關係，不曾

參加過政府舉辦的課程，這次透過在服務站當通譯的越南同鄉邀請來上課，加上先生也陪她一起，覺得很開心收獲很多。移民署表示，這次的活動除了提供法令宣導外，更要提醒新住民朋友們因各國陸續發生非洲豬瘟疫情，為落實邊境檢疫措施，入境臺灣時請勿攜帶動物檢疫物，也請勿購買來路不明的肉品。

嘉義市服務站站主任黃艷薰表示，舉辦家庭教育課程讓新住民朋友瞭解自身的權利義務，希望協助他們在臺生活適應得更好。另因近期國內查獲越南走私肉品含有非洲豬瘟病毒，藉此機會再次提醒民眾，不要自國外攜帶肉類產品入境、不要自國外網購肉類產品寄送臺灣、不要到國外畜牧場所參觀，違規攜帶肉品入境最高可罰100萬。

嘉義移民署辦家庭教育課 呼籲新住民不網購、輸入來路不明肉品
移民署嘉義市服務站越南籍通譯陳竹莉協助翻譯停居留相關規定，讓來自越南的黃小姐瞭解自身權益，讓她覺得很開心收穫很多。(圖/移民署)

嘉義移民署辦家庭教育課 呼籲新住民不網購、輸入來路不明肉品
全面防堵非洲豬瘟宣導圖片 (圖/移民署)

更新時間 : 2021-08-25 22:03 GMT+08:00

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