台北市防疫再鬆綁　8/26開放公園體健設施　9/1開放打籃球、排球和圖書館自修室

台北市長柯文哲宣布，8/26起開放公園體健設施、動物園、圖書館和籃球場等。(圖/台北市政府) 台北市長柯文哲宣布，8/26起開放公園體健設施、動物園、圖書館和籃球場等。(圖/台北市政府)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台灣今（25）日新冠肺炎本土個案零確診，台北市政府宣布，8月26日起將進一步鬆綁部分措施，包含開放公園體健設施、動物園、圖書館和籃球場等。

北市府表示，明（26）日起開放公園體健設施，不過兒童遊樂器材仍維持關閉。民眾於公園內須全程配戴口罩並維持室外1公尺以上社交距離，設施每日消毒2次，若設施所在公園有確診者足跡，則此公園所有設施將暫停開放3天，進行全面消毒。

動物園入園仍維持預約制，每天入園人數上限為6000人，28日起開放大貓熊館一樓、無尾熊館一樓、企鵝館、昆蟲館等室內空間，進入室內場館需實聯制，每一場次20至30分鐘

此外，考量民眾餐飲需求，戶外飲食區採梅花座、社交距離1.5公尺，桌上設置防疫隔板。

因應9月1日開學的學生使用需求，北市市立圖書館28日起新增開放自修室、電腦區，席位降載50%，入館人流維持降載40%，，幼兒使用空間維持關閉。

9月1日起台北市社區大學、樂齡中心和樂齡學堂也將重新啟動，但教職員與學員尚未接種或未滿14天者，需提供篩檢陰性證明，且每3至7天定期快篩。

此外，9月1日起將增列開放籃球、排球、手球3項運動項目的場館營運及舉辦相關活動或比賽，民眾須符合相關防疫指引，包含進入場館應採實聯制、量測體溫、全程配戴口罩等。