防疫不減投資熱　上半年北富銀存戶綁定證券帳戶及存款量雙位數成長

疫情期間，大眾不僅專注防疫，對投資理財的態度也相當積極， 台北富邦銀行從今年上半年存戶數據發現， 以北富銀存款帳戶綁定新開立證券帳戶的人數與去年同期相比有近雙 位數成長，其中更有7成選擇線上開戶；同時， 綁定證券之存款帳戶整體存款量也較去年同期增加近3成， 顯示疫情不僅沒有影響民眾投資熱度， 連帶還使線上服務接受度大幅提升。為了提升客戶金融理財體驗， 北富銀與富邦證券強強聯手打造一站式開戶服務， 民眾只要在線上申辦時簡單勾一勾， 就可以同步開立北富銀數位存款帳戶和富邦證券帳戶， 不用重複填寫資料，以更簡單、 整合的服務來滿足數位時代投資人的需要。

北富銀表示，隨著投資市場與各產業題材股的熱絡，加上去年10月 盤中零股交易制度的上線後， 更有利於年輕投資客群利用小額於資本市場進行投資操作， 目前銀行存戶中新開證券戶年齡層以20~39歲為大宗， 就反映出年輕族群進入資本市場的增長趨勢。然而北富銀也發現， 由於臨櫃開戶流程較繁瑣，不僅要花大半天在銀行、 證券公司兩邊跑，還要填寫許多紙本文件， 對初接觸理財的年輕客群而言是不小的困擾， 因此北富銀特別攜手富邦證券打造一站式開戶服務， 在家就可以完成所有開戶申辦流程，不僅更省時省力， 還能降低外出接觸風險，防疫理財一兼二顧！

在一站式開戶服務中， 已有北富銀存款帳戶的客戶想線上加開證券戶， 只要通過身分驗證即可自動帶入北富銀帳戶資料； 而富邦證券新戶在開立證券帳戶時， 也可以勾選立即申辦北富銀數存帳戶， 即可同時完成證券帳戶和數位存款帳戶的開立及交割帳戶綁定， 流程非常簡易，相當適合投資新手作為入門的第一步。

同時，配合新服務上線， 北富銀與富邦證券也同步推出豐富的回饋活動，自即日起至9/30 期間，新開立富邦證券戶，任成交一筆台股或複委託交易即贈LIN E POINTS 200點，還有機會獲得富邦保代/富昇保代提供的「 疫苗好安心專案」， 享有一年期富邦產物疫苗保障綜合保險及法傳確診雙重保障； 只要同步新開立北富銀數存帳戶並約定為富邦證券交割帳戶， 即可再加碼獲贈100元momo幣，一舉數得好開心！ 回饋名額有限，民眾不妨把握機會盡速申辦。