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富基魚市疫後新型態 加入台灣pay行動支付、加強宅配美味送到家

By 台灣英文新聞
2021/08/25 17:53
富基魚市疫後新型態 加入台灣pay行動支付、加強宅配美味送到家

自新冠肺炎疫情以來，漁業處即加強導入智能化工具，輔導魚市業者開創新通路，提高行動支付服務覆蓋率及網路漁產品行銷，持續打造零接觸商機。目前以新鮮魚貨及絕美海景聞名之「富基魚市」，其38家水攤已全數加入台灣pay行動支付服務，讓民眾消費漁貨時使用，以減少實體貨幣接觸，降低感染風險。另外，水攤及餐廳加強宅配服務，民眾只要動動手指線上選購，也可品嘗到各式美味的新鮮魚貨。

「富基魚市」各式直送漁港的海鮮應有盡有，也是萬里蟹的重要產地。目前魚市共推出3種超值防疫宅配組合，配合萬里蟹產季即將來臨，所有內容均含萬里蟹。其中「宅配懶人包1」最經濟，含運價格只要1930元，就能吃到九孔、大白蝦及大花蟹；喜歡再多吃到螺肉跟鮮魚的朋友，可選購「宅配懶人包2」；還想要品嘗更多海鮮? 「宅配懶人包3」—海鮮豪華組，含龍蝦、龍虎斑、蛤蜊、魚蛋、蚵包、大白蝦及花蟹，內容超值豐富，絕對讓饕客們大快朵頤，民眾可逕至臉書搜尋「富基漁港 魚產品銷售中心」查詢購買。

漁業處表示，雖然疫情警戒降為二級，餐廳已重啟內用，仍請民眾配合魚市防疫工作，入場一律進行簡訊實聯制、戴口罩及量體溫，漁業處將持續督導魚市環境每日消毒、工作人員每日自我健康檢測、餐廳桌與桌間距拉大至1.5公尺、餐桌採梅花座方式且設有隔板、不共食，維持用餐社交距離。魚市因應防疫新生活型態，提供台灣pay行動支付服務，也提供各式可線上選購的海鮮超值宅配組合，歡迎民眾優先使用外帶或線上宅配服務。

更新時間 : 2021-08-25 19:42 GMT+08:00

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