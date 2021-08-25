禪繞畫、有氧舞蹈、香蘭糕點 幸福10堂課在新北新住民學習中心

面對後疫情國內外各種情勢瞬息萬變，新北市5所新住 民學習中心推出「新住民宅在家的療癒10堂課」線上課程， 學生在暑假跟家人一起在線上做糕點、禪繞畫、跳親子有氧舞蹈、做 泰式按摩、耳環創作及語文詩詞學習等多元體驗，不僅可以認識多元 文化，暑期宅在家也好有趣。

教育局表示，新北市5所新住民學習中心設於三重商工、漳和國中、 秀朗國小、興仁國小、金龍國小，每年開設近80門課程供新住民學 習居全國之冠，舉凡社區教育、語文課程、人文鄉土、家庭教育、 法令常識、多元培力等應有盡有，參與課程及活動人次更達到6, 000人次。今(110)年暑期共同推出「新住民宅在家的療癒1 0堂課」，多元的主題包含美食烘焙、親子舞蹈、DIY創作及文學 系列，好玩又包羅萬象。

漳和國中新住民學習中心講師謝美玲表示，本次東南亞美食在家做系 列課程，以有香料之王之稱的香蘭葉為食材，有著淡淡清香並可作為 天然色素，在東南亞人心目中是不可或缺的香料食物，製作成大人小 孩都喜歡吃的蛋糕及餅乾，在炎炎夏日搭配冰飲是下午茶絕配。

金龍國小新住民學習中心則推出親子舞疫全開有氧舞蹈課程，劉佳雯 組長表示，透過東南亞舞曲在家消耗卡路里，跳出活力與健康。 另外，三重商工新住民學習中心葉玫玲主任也鼓勵全家人一起學學泰 式按摩，透過彼此幫忙對方紓緩筋骨，還能增加親子情感連結，可謂 一舉數得，並有線上桌遊課程鼓勵親子一起以益智桌遊動動腦。

秀朗國小新住民學習中心也規劃了DIY創作系列課程，例如禪繞畫 的異想世界，教導如何製作禪繞畫製作感恩卡。曾秀珠校長表示，禪 繞是一門藝術，能讓心緒安定並專注完成目標。 另外有羊毛氈的手工課程，一針一線戳出創意做出義大利風情音樂盒 ，還有課程教導致作獨特耳環，以金屬線搭配UV指甲油豐富顏色及 金箔撞色進行創作。

值得一提的是，興仁國小新住民學習中心推出文學系列課程。朱金蓮 老師表示，除東南亞家鄉及臺灣的生活俗諺語， 還有穿越時空與王維相遇的課程內容，藉由詩人王維的詩詞「相思」 抒發離鄉背井的思念，特別令人感動。

教育局長張明文表示，為讓新住民更能適應生活文化差異，入境隨俗 ，新北市舉辦多元培力課程進而分享異國生活經驗。今年暑假推出1 0部線上課程讓更多新住民朋友隨時隨地上課、宅在家不無聊， 歡迎至教育局YouTube點選影音課程連結(網址：https ://www.youtube.com/playlist? list= PLu8wxX9X1uMDiBm2z19Hjaivsr9D5 lmO-)。