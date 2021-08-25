新北推「好日子愛心大平台待用餐」 302家加入目標1千家

新北市政府整合跨局處與民間資源推出「 新北好日子愛心大平台待用餐平台」，由易福社創公司( eFOOOD)協助建構待用餐地圖， 目前已號召302餐飲店家加入，未來要達1,000家。 新北市長侯友宜表示，受疫情衝擊，不僅餐飲業受重創， 許多勞工和底層的民眾生活也受影響， 待用餐是一股愛的力量和善的循環，政府帶頭來做，民間企業跟上， 在年底前至少能讓20萬人次溫飽。

由社會局、經發局、農業局、 民政局及青年事務委員會等所合力推動的待用餐， 經過一個多月來的密集籌畫，終在25日於市府3樓逗點正式上場， 其中負責建置待用餐地圖網站的易福社創公司創辦人鍾馥如表示， eFOOOD的第1個O是代表食物不足，第2個O是平衡， 第3個O是過剩；eFOOOD的平台就是居間媒合， 也讓要取用者想想自己到底是「需要」還是「想要」？ 讓待用餐留給真正需要的人。

侯友宜在待用餐啟動時有感而發，他說疫情期間全國三級警戒， 造成經濟和民生受創，貧富轉換，但好的畢竟少數，辛苦的更多， 許多店家收攤，勞工朋友工作難找，有些為了申請一萬元紓困金， 要填許多表格，因此市府要推動待用餐，或許在吃了一餐之後， 能夠給他力量。 侯友宜表示，新北好日子愛心大平台待用餐，目標要號召1, 000家餐飲店，每家準備200份， 至少共可提供20萬人次有需要的民眾溫飽， 目前已有302家加入，有許多店家都加碼提供， 歡迎有意願的餐飲店踴躍加入。

侯友宜也頒發感謝牌給贊助待用餐平台1千萬元的大豐有線電視董事 長張銘志， 和捐出45萬元餐券的中華天使心身障才藝展演協會理事長林碧珠。 另外，社會局長張錦麗表示，長年支持新北市的「無名氏」 也捐贈400萬元，國際獅子會300B2區贊助135萬元， 均透過好日子愛心大平台響應。

鼎上鮮涮涮屋老闆娘周靜如表示， 兩夫妻在今年4月10日於蘆洲區長樂路2-9號創業， 但不久後就遇到疫情，因無法內用，一個月就燒掉25萬元。 她經常和先生坐在餐廳內對望，盡管如此， 她想一定有比他們更苦的人， 因此從7月起陸續送出497份待用餐，預計到年底要送出2, 000份。期間有善心人士主動捐贈高麗菜、蛋糕等資源。 鼎上鮮提供的待用餐每份包含火鍋、飯及豆漿等。 在三重區溪尾街206號開業35年的玉知高華知高飯，以蹄膀、 豬腳、滷肉、雞腿等國民美食聞名。

負責人莊玉華表示， 曾有一個民眾想要以發票來換一份知高飯，她看出對方的難處， 立即免費提供知高飯讓對方填飽肚子。在獲悉新北市要開辦待用餐， 立即申請加入，不僅不用2萬元的補助， 未來更會每天提供20份待用餐(中午、晚上各10份)， 並持續到年底共2,460份，以供有需要的民眾取用。

新北市少年培力園主任莊宛蒨表示， 培力園5月10日剛與弘爺漢堡合作， 在泰山區民生路12號開設公益早餐店，沒料到翌日疫情爆發， 5月19日就三級警戒，生意受挫， 好不容易培力起來的少年差點又倒下去。 她鼓勵少年們為醫護人員研發「法式土司組合餐」，送出1, 500份到新北市4家醫院和快篩站，以力挺一線醫護人員， 也藉機鼓勵少年們。這次加入待用餐行列，非常謝謝市府的支持。

社會局長張錦麗表示， 凡加入待用餐的店家可申請2萬元的餐費補助， 必須送出200份餐點，每份以100元為原則， 但店家可以加碼提供， 目前加入平台的302家就有10幾家願意加碼提供。 也歡迎社會各界善心企業和團體、個人，透過「 新北好日子愛心大平台」圓夢英雄，贊助經費，支持待用餐， 大家有錢出錢、有力出力，讓社會的愛心和溫暖永續循環。