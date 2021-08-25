日本東京帕運24日晚正式揭幕　指揮中心全員戴同款口罩•為台灣選手加油

24日晚間帕奧開幕式上的聖火點燃儀式 (美聯社) 24日晚間帕奧開幕式上的聖火點燃儀式 (美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）東京帕運在昨(24日) 舉行充滿活力和振奮人心的開幕式後，今天(25日) 正式展開各項比賽，包括自由車、輪椅擊劍、游泳等項目都將產生首面金牌得主。今天預計共將發出24面金牌。

2020東京帕拉林匹克運動會我國代表隊選手共有10位, 如上圖 (體育署)

根據體育署臉書PO文，帕拉林匹克運動會自8月24日至9月5日展開，這是一項為身心障礙者舉辦的綜合型國際體育賽事。​台灣取得參賽資格的選手有：​

❤桌球：程銘志(男子TT5級單打)​; 盧碧春(女子TT4級單打)​; 林姿妤(女子TT10級單打與團體賽)​;​ 田曉雯(女子TT10級單打與團體賽)​

❤田徑：楊川輝(男子T11級跳遠)​; 劉雅婷(女子F12級標槍)​

❤柔道：李凱琳(女子B2級48公斤量級)​

❤健力：林亞璇(女子61公斤量級)​

❤羽球：方振宇(男子SU5級單打)​

❤游泳：陳亮達(男子S7級100公尺仰式、SM7級200公尺混合、S7級400公尺自由式)。​

東京都知事小池百合子（左2）24日中午出席聖火抵達式時表示，東京時隔57年再辦帕運，盼向世界展現安心、安全、多元與和諧。中央社

中午聖火傳遞抵終點東京，前偶像團體SMAP成員稻垣吾郎、草彅剛與香取慎吾，擔任最後一棒跑者。中央社

東京帕運昨天開幕，台灣中央流行疫情指揮中心今天召開疫情記者會，台上成員全員戴上帕運紀念口罩，指揮官陳時中也特別為10名參賽的台灣選手加油。

陳時中說，8月24日至9月5日，有10名台灣選手參與東京帕運，請大家替他們加油。

總統蔡英文24日深夜在臉書發文表示：今晚再一次透過轉播，看見台灣選手站上世界舞台，「帕運的英雄們，大家都為你們加油！」

東京帕運24日晚間8時舉行開幕儀式，台灣代表團入場時，負責轉播的日本放送協會（NHK）主播杉浦友紀直接喊「台灣」，再次替台灣隊正名。

蔡總統在臉書PO文指出:

(台灣指揮中心8/25記者會直播截圖)

第16屆夏季帕拉林匹克運動會（Paralympics）昨晚舉行開幕儀式，有來自161個國家或地區及難民代表團共4403名選手參與；台灣也有10名選手參與6項競賽項目。

東京帕運轉播頻道

無線電視：公共電視

線上收看：愛爾達體育、Hami Video

MOD：愛爾達體育頻道

中央社報導，帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）昨晚間在東京的國立競技場進行了一場繽紛的開幕式，主題環繞一架單翼飛機試圖飛行的故事，目的是要向數以千計參加帕運運動員的堅毅精神致敬。

國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）表示：「許多人懷疑這一天是否會到來，很多人也認為這是不可能的。但因為許多人的努力，全球最能展現變化精神的運動比賽即將要展開。」

帕運因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延後了一年，如今總算見到歡樂氣氛，笑容滿面的運動員在開幕式手舞足蹈進場。不過，疫情的陰影仍籠罩賽事安排。

由於防疫規定，位在東京市中心、能容納6萬8000人的主場館國立競技場觀眾席幾乎空蕩蕩，帕運期間都禁止觀眾入場。

即便如此，對於花了好幾年時間準備的運動員來說，比賽本身才是最重要的。

今天還有一些團體運動展開比賽，包括比賽過程激烈而被稱為「殺人球」（murderball）的輪椅橄欖球。而輪椅籃球賽精采程度也不遑多讓。

今天會出賽的明星，包括被譽為「帕運界費爾普斯（Michael Phelps）」的巴西游泳名將狄亞斯（Daniel Dias）。這是他最後一次參加帕運，並有機會成為史上奪牌最多的帕運男子游泳選手。

狄亞斯已拿過帕運14金、7銀和3銅，如果他能再拿下3面金牌，就能超越目前的紀錄保持者。

澳洲輪椅橄欖球員巴特（Ryley Batt）也將在國家隊對上丹麥的比賽中上場，希望能讓澳洲有機會成為帕運史上輪椅橄欖球項目首支3連霸金牌的隊伍。

中華代表隊先前在東京奧運中表現亮眼，台灣也掀起全民奧運熱潮。疫情中心指揮官陳時中當時也呼籲民眾在家看奧運賽事轉播，有助於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫；舉重國手郭婞淳參賽時，他還開玩笑說「請假也要看比賽」。

25日的女子輪椅籃球賽過程精彩刺激(圖/路透)