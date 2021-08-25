罹癌睡很久還是累？ 小心「癌因性疲憊症」找上門 罹癌睡很久還是累？ 小心「癌因性疲憊症」找上門

【健康醫療網／記者曾正豪報導】65歲林姓患者，罹患大腸癌第三期，經過多次手術、化療和放射治療，病情穩定控制，然而這幾年來時常感到疲累，即使有充分的睡眠和休息，疲累感仍然不減，影響生活品質和工作表現，因此求診中醫。

癌因性疲憊症 中醫可調體質

台南市立醫院中醫部劉家蓁醫師表示，癌因性疲憊症是長時間感到疲累或筋疲力竭的感受，不會因睡眠或休息而改善，根據研究調查，有高達92%的癌症患者有疲憊的問題，在藥物治療上西醫有精神刺激藥物、類固醇藥物等；中醫則可依患者體質調配藥物，以及針灸穴位，另外，非藥物處置可透過運動、營養、心理社會和認知行為層面等來改善。

中醫補氣健脾藥方 輔以針灸穴位

劉家蓁醫師說明，患者經過中醫診察後，給予補氣健脾藥物，如人參、黃耆、四君子湯、補中益氣湯，也酌加調整腸胃道和體質的藥物，並針灸合谷、足三里、陰陵泉等穴位。

另外，平時配合規律的運動，以及高纖低脂、蔬菜水果、全穀類等飲食，經過三個月的調養，林先生除解決疲憊問題，連膽固醇和三酸甘油脂的指數也跟著穩定下來。

休息無法恢復 須經醫師協助緩解

劉家蓁醫師提醒，癌症患者的疲憊感，大多無法透過睡眠或休息來恢復，建議有癌因性疲憊的患者，一定要尋求醫師的協助，並透過運動、營養的補充，來解決疲憊問題，減輕對生活帶來的衝擊。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51081

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