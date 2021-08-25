《米其林台北台中指南2021》完整名單揭曉！頤宮4度蟬聯三星、侯布雄升二星

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「台北台中米其林指南 2021」星級餐廳名單今（25）日下午公布。除了熟知的獎項，今年特別增設具環保永續指標的「米其林綠星獎」及鼓勵外場人員服務精神的「米其林指南服務大獎」，另有「米其林年輕主廚大獎」亦會同步公布。

君品酒店的頤宮連續4年獲得米其林三星肯定，也是台灣從有米其林評鑑以來唯一的一家三星餐廳，而過去3年都獲得一星肯定的侯布雄，在今年晉升為二星。

此外，米其林更宣布一震撼消息，2022年米其林指南將首度加入台南、高雄參戰，4大城市最強陣容勢必讓饕客們引頸期盼。

米其林綠星獎

台北：山海樓台菜餐廳、陽明春天蔬食創作料理

米其林服務大獎

頤宮餐廳經理歐宛臻

米其林年輕主廚大獎

澀Sur的主廚林佾華

三星名單（共1家）

台北：頤宮

二星名單（共8家，1家升星）

台北：侯布雄（一星升二星）、logy、RAW、祥雲龍吟、鮨天本、態芮、請客樓、

台中：JL Studio

一星名單（共25家，6家新進榜）

台北：A cut、教父牛排、大腕、金蓬萊遵古台菜、Impromptu by Paul Lee、謙安和、吉兆割烹壽司、Longtail、明福台菜海產、米香(新進榜)、渥達尼斯磨坊、山海樓、明壽司、鮨野村、鰭隆、天香樓、雅閣

新進榜：De Nuit、富錦樹台菜香檳（松山）、牡丹、T+T

台中：鹽之華、Forchetta、

新進榜：俺達の肉屋、澀