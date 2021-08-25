清零成功？台灣8/25本土個案+0、增1例境外移入新冠肺炎

台灣8/25新增1例境外移入COVID-19病例(案16049)，另確診個案中新增1例死亡。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會) 台灣8/25新增1例境外移入COVID-19病例(案16049)，另確診個案中新增1例死亡。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增1例境外移入COVID-19病例(案16049)，自南非入境；另確診個案中新增1例死亡。



指揮中心表示，案16049為南非籍20多歲男性，未接種COVID-19疫苗，於今(2021)年8月22日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時在機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，衛生單位已匡列同班機接觸者3人，均列居家隔離；其餘接觸者匡列中。



指揮中心說明，新增之死亡個案(案15845)，為70多歲女性，具慢性病史及其他確診個案接觸史，7月1日因其他原因住院，8月2日因醫院有病患確診，故安排個案進行採檢，8月4日確診，8月22日死亡。



指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月23日累計公布14,733位確診個案中，已有13,626人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.5%。



指揮中心統計，截至目前國內累計15,939例確診，分別為1,379例境外移入，14,507例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計830例COVID-19死亡病例，其中822例本土，個案居住縣市分布為新北市409例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。