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「台灣核心產業郵票」8/27發行 6大主題圖案•科技感十足

為配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於8月25日發售。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/08/25 10:37
圖/中華郵政公司

圖/中華郵政公司

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 為宣揚台灣產業之卓越發展及未來願景，中華郵政訂於110年8月27日發行「台灣核心產業郵票」1套6枚，分別以「資訊及數位」、「資安卓越」、「台灣精準健康」、「國防及戰略」、「綠電及再生能源」與「民生及戰備」核心產業為題材。郵票面值均為6元。

本套郵票圖案簡介如下：

一、資訊及數位：研發新世代半導體技術及促成AI應用，並打入國際5G供應鏈，以AI晶片與5G基地臺為設計主軸。

二、資安卓越：研發5G通訊、半導體等防護技術，並開發智慧醫療等領域解決方案，以防火牆為設計主軸。

三、台灣精準健康：將建構基因及健保大數據資料庫，結合ICT(資訊與通訊科技)開發精準預防、診斷系統與防疫產品(如AI影像判讀COVID-19肺炎)，以基因為設計主軸。

四、國防及戰略：推動航空及船艦國防自主，如自造高教機、F16自主維修，並發展低軌道衛星及地面設備等太空產業，以高教機及衛星為設計主軸。

五、綠電及再生能源：發展離岸風場、太陽能電廠及相關研發製造基地，讓台灣風電產業輸出國際，以風電及太陽能為設計主軸。

六、民生及戰備：透過穩固能源自主、糧食安全、民生物資、醫療物資、救災及砂石等五大供應鏈，確保關鍵物資無虞，並掌握半導體材料與設備、車用電池、原料藥等關鍵產業原材料，以電池為設計主軸。

為配合郵票發行，中華郵政公司特別印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於8月25日發售；另製作預銷首日戳套票封及郵摺於郵票發行當日供售。歡迎民眾至各地郵局、郵政博物館選購，也可到「中華郵政集郵電子商城」(https://stamp.post.gov.tw)訂購。

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