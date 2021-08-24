立陶宛慘遭中國報復 台灣外交部：全力聲援、歡迎訪台

（台灣英文新聞 / 張雅鈞 綜合報導）中國不滿立陶宛堅定友台立場，從撤駐中大使到最新的制裁立國農林畜牧業，報復手段層出不窮。台灣外交部今（24）日聲明，台灣不會因此退縮，將與美國、歐盟及其他民主國家全力聲援立陶宛，並將歡迎立陶宛議長等人來訪台灣。

近日中國對立陶宛的報復行動不斷，23日傳出除了片面停駛直達立國的鐵路貨運，更進一步暫停立國農畜產品進口中國的批准程序，單方面對雙邊農牧談判喊「卡」，並切斷對立國的原物料與零組件進口，企圖使立國回心轉意，重歸中國懷抱。

外交部公眾會副執行長崔靜麟在今日的例行線上記者會中表示，該部正密切注意自從立陶宛政府決定同意台灣設立代表處後，所遭遇到一連串來自中國等威權體制逼迫其退讓的各種「複合式威脅手段」。

崔靜麟也進一步指出，除了審查立國食品進口申請，以及停止出口關鍵原物料等經貿報復及壓迫措施，中國還對立國施加外交降級、軍事演習、邊境難民問題、網路駭客入侵及影響力操作等壓迫，企圖立陶宛改變與台灣強化關係的決定。

崔靜麟強調，「面對威權體制窮盡一切手段的逼迫威脅，台灣積極拓展與立陶宛等波羅的海國家關係的堅定決心從未改變，也將會繼續串連美國行政部門、國會、歐盟及其他支持民主自由的理念相近國家，全力聲援立陶宛，展現民主陣營不受脅迫、堅守立場的團結力量。」

崔靜麟重申，嚴正反對將涉及人民生存福祉的正常經貿往來當作制裁報復的工具或武器，以及利用強制手段破壞自由貿易的國際規則。台灣是國際社會中的負責任成員，更是一股良善力量，將持續與立陶宛以及民主陣營的眾多關係夥伴密切合作，建立具高度韌性的產業供應鏈，同時透過經貿投資往來，以及科技、教育、文化等領域的交流，創造台立兩國更繁榮進步的未來。

此外，外交部昨日也針對立法院「台灣與波羅的海三國國會議員友好協會」聯誼會會長、民進黨立委邱志偉致函邀請立國國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）、友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）及外委會主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis）等人訪台表示歡迎。

外交部表示，歡迎各位在疫情趨緩情況下適時訪台，同時感謝邱志偉及許多支持台灣強化與立陶宛等波海國家關係的立法委員，透過國會交流管道協助增進雙方友好情誼。

外交部強調，立陶宛位處捍衛民主自由體制的前線，與台灣是理念相近的友好夥伴，深信將在自由民主普世價值基礎上，持續深化並拓展兩國交流合作。