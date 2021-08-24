防疫來點新創意！ 新北創客師生腦力激盪一起動手自製隔板

還在缺防疫隔板嗎？隔板都一樣沒創意嗎？ 新北創客教師化身直播主教你自製專屬防疫隔板， 在家也能自己動手做創意隔板。因應9月1日開學， 各級學生用餐需使用個人隔板，市面販售隔板供不應求， 新北市創客社群老師發揮「想得出來，就做得出來」之創客精神， 如中港國小擔任直播主引導學生拍攝製作影片、永和國中提供隔板教 學簡易流程， 樟樹國際實中更於暑假親自帶領學生動手實作提供國一及高一新生當 作開學禮物。

教育局表示，「新北創客123」理念，從專屬防疫隔板(1個 好點子)之需要開始、創客社群老師(2人集思廣益)創意發想、3 校發想分享，更結合「創意、整合、自學、實作」 及跨領域學科知識，除了之前串聯35校師生自製面罩， 現在更引導孩子們解決在生活上實際遇到的問題， 因應防疫指引需使用防疫隔板，培養孩子們面對問題， 解決問題的素養精神，希望未來能培養出更多創意人才， 發揮創意回饋社會。

中港國小洪偉翔老師擔任直播主拍線上影片， 帶領創客社團學生孫鈺荃與楊正厚，以「自造防疫隔板」為主題， 透過設計思考的腦力激盪過程，以「露營」、「帳篷」為發想， 透過椴木板與透明塑膠布設計出方便攜帶、 容易組裝及收納的露營風防疫隔板，全程由學生獨立創作產出， 學生楊正厚表示：「我認為這樣的課程非常好玩， 因為非常符合現在的防疫生活，還可以收起來不佔位子， 很想多做一些送給別人。」

樟樹國際實中蔡釋鋒老師及學生利用開學前的暑假， 共同討論並嘗試各種不同材質後，決定利用塑膠瓦楞板來自製隔板， 送給七年級及高一新生作為歡迎新生踏入樟樹校園的第一份賀禮， 更贈予鄰近社區店家防疫隔板做好防疫。陳浩然校長指出， 創客精神就是在培養學生解決問題的能力， 更在需要時能伸出援手回饋社會，這也是創客教育的核心價值。

參與隔板製作的九年級學生林泰翔說:「 平時就是發揮創意及動手做來解決生活中的問題， 這次可以參與自作隔板的歷程感覺相當有成就感!」， 學生吳毅峰也說:「 尤其這次製作的隔板還是做為禮物送給高一的學長和七年級的新生學 弟妹，傳承的感覺讓人特別開心!」

永和國中高靖岳老師針對生活科技課程的設計教學方法編寫簡易教學 流程，提供老師引導學生從需求面實施設計思考。高老師強調， 工具與材料都是日常生活容易取得的， 提升學生對於疫情有更高的警覺性與知識技能， 並從活動中強化學生對於防疫的觀念與實務操作， 透過設計教學活動，讓學生練習設計思考步驟，培養思考、 問題解決的能力與態度。

教育局長張明文表示，新北市持續以打造新北自造城為目標， 至今補助41所創客社群學校推動創客課程及多元營隊， 引導孩子發現問題及解決，更在每年辦理創客季活動， 提供豐富的創客教育資源，鼓勵孩子從生活中做中學。各項精彩有趣 的作品放置於新北創客漾粉絲頁(https://www. facebook.com/NTPCMAKER)，歡迎大家一起 發揮創意，動手做創客。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供