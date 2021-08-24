農曆七月向好兄弟奉茶！茶博館紙茶器DIY線上免費學！

中元普渡飄茶香！坪林茶業博物館推出「 穿越陰陽界的茶席-紙茶器DIY」線上教學活動， 教大家動手製作茶器向好兄弟敬茶！

坪林茶業博物館去年曾邀請在地傳統藝師開辦紙茶器工作坊， 讓茶文化推廣跨越陰陽界線超展開，腦洞大開的創意廣受好評！今年 館方特別因應疫情，將實體活動進行數位化轉型，開發出2.0版的 線上教學活動，提供免費的手作素材供民眾自由下載， 搭配詳細的教學說明，在家即可自己DIY作出精巧的茶壺、茶杯、 茶罐等紙茶器，不但可用於中元節奉茶展現普渡誠意， 民眾只要上網分享作品美照， 還有機會抽中農曆七月最實用的招福平安小禮物！

新北市文化局表示，坪林茶業博物館是全國唯一茶主題公立博物館， 館方一直積極運用各種當代創意手法演繹古老茶文化， 賦予傳統茶產業充滿活力的嶄新面貌，近來更因應疫情推出「超時空 茶播吧Podcast」、曉茶塾線上茶學課程、「茶食之神」 線上烹飪學院等多元遠端藝文服務， 展現後疫情時代博物館公眾服務的新能量。這次該館配合中元節， 貼心推出結合傳統工藝與奉茶禮俗的線上教學， 希望能藉由寓教於樂的趣味活動， 帶領大眾進一步瞭解臺灣珍貴的傳統文化資產。

「穿越陰陽界的茶席-紙茶器DIY」活動即日起上線， 免費開放民眾自由參與，想要學習紙茶器的朋友們，千萬別錯過！ 詳情請至茶博館臉書粉絲專頁https://www. facebook.com/pinglin.tea.m/ 和茶博館官網https://www.tea.ntpc. gov.tw/ 查詢。