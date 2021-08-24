文化局推「散步，停看聽」 悠遊新北美學廊帶公共藝術

隨著疫情趨緩，新北市文化局推出「散步，停看聽」 公共藝術走讀導覽活動，精選新北美學廊帶山林海路線， 邀請民眾放鬆身心出門走走，漫步城鄉或親近自然， 盡情探索公共藝術。除了有機會跟著藝術家一起插畫速寫， 還有策展人、攝影及建築專場！自9月1日起舉辦10場次， 每場限額15名，進行實名制、量體溫，全程佩戴口罩及禁止飲食， 落實防疫規範。

新北市文化局表示， 公共藝術走讀以深具自然文化特色的新北美學廊帶為範圍， 規劃板橋、三峽、鶯歌、淡水及瑞芳等區域共10條路線， 不但可認識新北豐富的公共藝術作品，並跨界結合攝影、建築、 文化資產及表演藝術等領域，串連在地特色藝文館舍，由策展人、 藝術家、攝影師、建築或公共藝術達人導覽， 引領民眾用全新視角欣賞新北公共藝術，深度體驗地方文化， 啟發城市美學想像力。此外，部分場次更邀請插畫藝術家李若昕， 帶領民眾插畫速寫。

與藝術家黃浩德一起散步板橋府中，欣賞板橋車站、市政府、 捷運板南線或環狀線周邊數件作品，感受城市的變遷與脈動， 體驗板橋當代美學與歷史底蘊交錯並置的多元風貌。 鶯歌線走訪三鶯藝文廊帶及陶瓷博物館， 透過攝影師林祐任的鏡頭觀察老陶師技藝傳承， 體認鶯歌用雙手構築起的陶瓷產業及文化記憶。 三峽線則跟著銘傳大學建築系褚瑞基教授， 踏查三峽台北大學及周邊社區， 探索建築與公共藝術的共融互動關係。

面海依山的淡水城鎮，搭乘以幾米繪本為藍圖設計的淡海輕軌， 散步藍天海岸新市鎮， 或參訪滬尾文化意涵的淡水古蹟群及公共藝術， 或穿梭百年歷史重建街，感受藝術就在習以為常的街弄巷道中。 瑞芳線將置身群山環繞的黃金山城， 由策展人黃鼎堯領隊導覽邁入第二屆的礦山藝術季， 看藝術如何作為引子，讓百年礦業的故事與記憶持續流轉。

更多活動報名資訊可於新北市文化局臉書(https://zh- tw.facebook.com/e7summer/)或報名表 單(https://artwalkingtour.pse. is/3lsfkg)查詢，凡報名任一場次、全程參與並完成問卷 者可參加抽獎，有機會獲得插畫家李若昕繪本1本。敬請參與者配合 防疫規範，進行實名制、量體溫，全程佩戴口罩並禁止飲食。

照片來源：新北市文化局提供

照片來源：新北市文化局提供

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