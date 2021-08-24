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文化局推「散步，停看聽」 悠遊新北美學廊帶公共藝術

By 台灣英文新聞
2021/08/24 17:18
照片來源：新北市文化局提供

照片來源：新北市文化局提供

隨著疫情趨緩，新北市文化局推出「散步，停看聽」公共藝術走讀導覽活動，精選新北美學廊帶山林海路線，邀請民眾放鬆身心出門走走，漫步城鄉或親近自然，盡情探索公共藝術。除了有機會跟著藝術家一起插畫速寫，還有策展人、攝影及建築專場！自9月1日起舉辦10場次，每場限額15名，進行實名制、量體溫，全程佩戴口罩及禁止飲食，落實防疫規範。

新北市文化局表示，公共藝術走讀以深具自然文化特色的新北美學廊帶為範圍，規劃板橋、三峽、鶯歌、淡水及瑞芳等區域共10條路線，不但可認識新北豐富的公共藝術作品，並跨界結合攝影、建築、文化資產及表演藝術等領域，串連在地特色藝文館舍，由策展人、藝術家、攝影師、建築或公共藝術達人導覽，引領民眾用全新視角欣賞新北公共藝術，深度體驗地方文化，啟發城市美學想像力。此外，部分場次更邀請插畫藝術家李若昕，帶領民眾插畫速寫。

與藝術家黃浩德一起散步板橋府中，欣賞板橋車站、市政府、捷運板南線或環狀線周邊數件作品，感受城市的變遷與脈動，體驗板橋當代美學與歷史底蘊交錯並置的多元風貌。鶯歌線走訪三鶯藝文廊帶及陶瓷博物館，透過攝影師林祐任的鏡頭觀察老陶師技藝傳承，體認鶯歌用雙手構築起的陶瓷產業及文化記憶。三峽線則跟著銘傳大學建築系褚瑞基教授，踏查三峽台北大學及周邊社區，探索建築與公共藝術的共融互動關係。

面海依山的淡水城鎮，搭乘以幾米繪本為藍圖設計的淡海輕軌，散步藍天海岸新市鎮，或參訪滬尾文化意涵的淡水古蹟群及公共藝術，或穿梭百年歷史重建街，感受藝術就在習以為常的街弄巷道中。瑞芳線將置身群山環繞的黃金山城，由策展人黃鼎堯領隊導覽邁入第二屆的礦山藝術季，看藝術如何作為引子，讓百年礦業的故事與記憶持續流轉。

更多活動報名資訊可於新北市文化局臉書(https://zh-tw.facebook.com/e7summer/)或報名表單(https://artwalkingtour.pse.is/3lsfkg)查詢，凡報名任一場次、全程參與並完成問卷者可參加抽獎，有機會獲得插畫家李若昕繪本1本。敬請參與者配合防疫規範，進行實名制、量體溫，全程佩戴口罩並禁止飲食。

文化局推「散步，停看聽」 悠遊新北美學廊帶公共藝術

照片來源：新北市文化局提供

文化局推「散步，停看聽」 悠遊新北美學廊帶公共藝術

照片來源：新北市文化局提供

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照片來源：新北市文化局提供

更新時間 : 2021-08-24 18:42 GMT+08:00

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