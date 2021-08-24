新北學校「心手相連、疫起守護」 關懷輔導全面啟動為開學整備

照片來源：新北市教育局提供
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為了學生開學返校的適應及關懷輔導做足準備，新北市推動「心手相連、疫起守護」專案，啟動開學前、後學校輔導系統與跨專業合作防疫機制，目標在於協助因疫情服務中斷或困難的學生重新適應，幫助拒學生復學適應，以及個案學生的介入與家庭協助，讓親師生身心能回歸平穩狀態。
教育局表示，新北市推動「心手相連、疫起守護」專案，在暑期辦理各類專業輔導人力增能培訓課程，包含輔導行政人員、專輔與兼輔教師、社工師、心理師各輔導人員，為開學做足準備。學校在開學前的教師共備日，也將視需求安排疫情相關輔導研習或討論議題，為全校教師進行輔導增能。各校也會擬定防疫輔導策略，納入新學年度的學生輔導工作計畫。
在開學後，導師將分別關心了解學生於疫情期適應狀況，任課教師在課堂間觀察學生學習狀況，若有需求請立刻通報輔導室相關人員提供介入性、處遇性輔導等資源。
另外，專輔及兼輔老師則會引導學生進行疫情期間的經驗整理，並透過個案晤談及小團體輔導，導正家庭、自己或他人確診的污名及誤解，更將針對新增的拒學生進行介入與家庭協助，並依個案需求進一步轉介三級與醫療資源等。而學校也將持續提供安心文宣及網路影音資源進行輔導關懷，陸續發展出校本防疫輔導課程。
至於防疫期好發的親子教養、婚姻關係、家人關係等相關家庭教育議題，教育局家庭教育中心自5月份停課不停學至今提供全時段服務諮詢專線，後續仍將持續推動。
復興國小輔導主任林岑怡表示，透過教育局全面展開的輔導工作整備安排，讓新手主任感覺有依據，有依靠，也更能掌握防疫期的輔導工作重點。海山小盧鴻志主任則說，為了迎接即將返校的學生，已經規劃在8月30日共備日，進行防疫輔導策略的宣導，讓全校老師凝聚共識及輔導增能。
而新莊國中專輔教師詹雅雲表示，開學後將帶學生整理疫情期間的經驗、體會，並進一步省思並學習同理確診者的處境，減少誤解、污名化等狀況，視情況轉介三級輔導，或者引入社福、醫療等資源來加以輔助。
此外，新北市將開學第一週訂為「開學暖身週」，針對小一及幼兒園新生安排專人引導、分批入班，開學典禮則結合線上與實體方式辦理，全校性事項宣導以視訊直播方式、班內個別事項於教室內實體說明。教師也將進行隨堂診斷測驗、課中補救及銜接課程複習，並向中央爭取擴大學習扶助開班數量。另外也升級雲端行政2.0，學校會議優先以線上召開，另新增可採複數場地虛實整合會議，只要落實單一場地室內防疫規定即可分場地討論、同步視訊直播會議內容或表決，讓校務順利推動。
教育局長張明文表示，這次疫情是前所未有的考驗，教育局為此專注世界疫情發展及國內防疫措施，訂定新北市最嚴謹的防疫指引。教育夥伴們將勤懇為全市親師生服務，以全心付出努力讓家長安心，老師和學生都能健康平安開學。
照片來源：新北市教育局提供
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