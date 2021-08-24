新北學校「心手相連、疫起守護」 關懷輔導全面啟動為開學整備

為了學生開學返校的適應及關懷輔導做足準備， 新北市推動「心手相連、疫起守護」專案，啟動開學前、後學校輔導 系統與跨專業合作防疫機制， 目標在於協助因疫情服務中斷或困難的學生重新適應， 幫助拒學生復學適應，以及個案學生的介入與家庭協助， 讓親師生身心能回歸平穩狀態。

教育局表示，新北市推動「心手相連、疫起守護」專案，在暑期辦理 各類專業輔導人力增能培訓課程，包含輔導行政人員、 專輔與兼輔教師、社工師、心理師各輔導人員，為開學做足準備。 學校在開學前的教師共備日， 也將視需求安排疫情相關輔導研習或討論議題， 為全校教師進行輔導增能。各校也會擬定防疫輔導策略， 納入新學年度的學生輔導工作計畫。

在開學後，導師將分別關心了解學生於疫情期適應狀況， 任課教師在課堂間觀察學生學習狀況， 若有需求請立刻通報輔導室相關人員提供介入性、 處遇性輔導等資源。

另外，專輔及兼輔老師則會引導學生進行疫情期間的經驗整理， 並透過個案晤談及小團體輔導，導正家庭、 自己或他人確診的污名及誤解， 更將針對新增的拒學生進行介入與家庭協助， 並依個案需求進一步轉介三級與醫療資源等。 而學校也將持續提供安心文宣及網路影音資源進行輔導關懷， 陸續發展出校本防疫輔導課程。

至於防疫期好發的親子教養、婚姻關係、 家人關係等相關家庭教育議題，教育局家庭教育中心自5月份停課不 停學至今提供全時段服務諮詢專線，後續仍將持續推動。

復興國小輔導主任林岑怡表示， 透過教育局全面展開的輔導工作整備安排，讓新手主任感覺有依據， 有依靠，也更能掌握防疫期的輔導工作重點。 海山小盧鴻志主任則說，為了迎接即將返校的學生，已經規劃在8月 30日共備日，進行防疫輔導策略的宣導， 讓全校老師凝聚共識及輔導增能。

而新莊國中專輔教師詹雅雲表示， 開學後將帶學生整理疫情期間的經驗、體會， 並進一步省思並學習同理確診者的處境，減少誤解、污名化等狀況， 視情況轉介三級輔導，或者引入社福、醫療等資源來加以輔助。

此外，新北市將開學第一週訂為「開學暖身週」， 針對小一及幼兒園新生安排專人引導、分批入班， 開學典禮則結合線上與實體方式辦理， 全校性事項宣導以視訊直播方式、班內個別事項於教室內實體說明。 教師也將進行隨堂診斷測驗、課中補救及銜接課程複習， 並向中央爭取擴大學習扶助開班數量。另外也升級雲端行政2.0， 學校會議優先以線上召開，另新增可採複數場地虛實整合會議， 只要落實單一場地室內防疫規定即可分場地討論、 同步視訊直播會議內容或表決，讓校務順利推動。

教育局長張明文表示，這次疫情是前所未有的考驗， 教育局為此專注世界疫情發展及國內防疫措施， 訂定新北市最嚴謹的防疫指引。 教育夥伴們將勤懇為全市親師生服務，以全心付出努力讓家長安心， 老師和學生都能健康平安開學。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供