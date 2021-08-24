富邦證券主辦信錦企業股份有限公司可轉換公司債 明起開始受理競拍

由富邦證券主辦信錦企業股份有限公司(以下簡稱信錦)發行國內無 擔保可轉換公司債，本次總面額為新台幣(下同)12億元整， 每張發行面額10萬元整，共計發行12,000張。 保留承銷總數之14%，其中1,200張由主辦承銷商富邦證券自 行認購，協辦承銷團自行認購480張，其餘10,320張採競價 拍賣方式辦理公開銷售。競拍底標價為100元，最低投標單位為1 張，每一投標單最高投標數量不超過1,032張， 每人最高得標張數合計不超過1,032張，預計民國(下同) 110年8月25日投標。此次投標期間為8月25日、8月26日 、8月27日三個營業日，可轉換公司債預計於110年9月9日在 櫃檯買賣中心掛牌。

信錦為液晶監視器軸承底座領導供應商， 近年液晶監視器底座市占率約20%。 公司生產各型監視器底座產品，包括桌上型電腦與電競液晶監視器、 一體成型電腦(AIO)、液晶電視(TV)等應用的軸承底座以及 塑膠射出件，提供產品設計、製造及組裝的完整服務， 主要客戶包括全球知名品牌戴爾、惠普、華碩、宏碁、索尼等， 以及系統組裝廠冠捷、富士康、緯創、佳士達、捷星等。2020年 營收比重中，桌上型電腦與電競液晶監視器合計約佔66%、AIO 約8%、TV約11%、其他產品約15%。除了本業穩健成長， 信錦也透過併購來強化上游壓鑄與精密沖壓製造的能力， 延伸產品應用範疇，強化長期營運成長動能。

信錦已連續兩年榮獲證交所辦理的公司治理評鑑上市公司前6%~ 20%的佳績，能在1600家上市櫃公司中脫穎而出， 顯示出信錦重視公司治理，落實企業社會責任， 持續創造永續成長的競爭力。信錦深信，良好的公司治理， 能提升企業的競爭力，降低可能的風險，增進投資人的信心， 對公司、投資人、社會，皆產生正面效益， 並期望藉著健全的公司治理，確保公司長期穩定的經營， 帶領公司邁向永續的發展。2020年全年營收96.6億元， 稅後純益9.66億元，EPS7.81元。2021年上半年營收 48.20億元，受原物料成本上漲影響，稅後純益1.51億元， EPS1.22元。展望未來，信錦將加速整合集團資源， 提升營運效率，強化成本管理， 並積極布局新產品維持營收成長動能。

富邦證券資深副總吳春敏表示， 信錦本次募集資金作為償還銀行借款與轉投資子公司之用， 所募得資金將可取代向銀行融資，有助於增進長期資金穩定度、 提升短期償債能力、節省利息支出，並提升公司營運競爭力。 此次信錦CB三（15823）以轉換溢價率102%， 做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為66.8元，其發行期間為 3年，3年到期以面額贖回。