新北創客大富翁創客市集ONLINE上線 週週抽獎送好禮

新北市教育局首度串聯新北創客社群學校、勞工局自造者空間暨工具圖書館、文化局黃金博物館及經發局新北創力坊團隊，改變以往創客市集實體模式，將動手實作線上化。

教育局張明文局長表示：「這次新北創客市集首次改為線上模式，打造成線上遊戲，邀請全國師生及市民大眾一起化身RPG角色自由逛動，發揮創客精神結合「創意、整合、自學、實作」及學科知識，跳脫傳統市集的既定模式，在疫情之下，讓參與者不用出門也可以隨時隨地進入線上創客RPG探險，民眾可在新北特色【微笑山海線】意象打造的地圖中漫遊、探索虛擬的maker世界，透過即時聊天功能，與來自台灣各地的maker進行即時交流，讓線上虛擬市集更有逼真感！期待透過有趣的遊戲方式，讓更多人加入新北創客行列，從中發現新北創客教育的創意無窮，實踐打造「新北自造城」的目標。」

在8/25~9/20期間，新北市教育局更加碼推出抽獎活動，周周抽好禮大fun送，只要完成指定任務，即有機會將Switch等大禮帶回家，共計超過100項好禮，現在馬上揪好友參加「新北創客線上123！」鼓勵每個同學1個好點子、2個好友線上討論、線上分享給3個好友，期待以新北創客實境感受，帶給大家不一樣的創客體驗。詳情請洽【新北學bar】粉絲頁及【新北創客漾】官網查詢(http://maker.ntpc.edu.tw/)。