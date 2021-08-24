Speedtest®最新報告中華電信5G網速第一引領台灣挺進全球前30名

中華電信日前獲國際權威測速領導品牌Ookla® 旗下Speedtest®公布獲得2021上半年台灣「 5G網速第一名」(Fastest 5G)、「行動網路涵蓋第一名」(Best Mobile Coverage)兩項大奬， 該權威測速機構於日前公布最新2021年7月全球數百萬實測分析 數據，台灣行動下載網速提升至74.62 Mbps，中華電信以行動網速最高分再獲全台第一， 引領台灣整體行動網速挺進全球前30名！其中， 中華電信5G下載網速中位數(median download speed)達471.73Mbps，再度稱冠， 是台灣唯一5G下載網速中位數超越450Mbps的業者， 也代表多數5G客戶的實際體驗， 於全球139個國家整體行動網速實測排名位居第26名。 中華電信擁有4G/5G最大頻寬、最佳涵蓋及最多基地台， 並採用5G C-RAN機房集中維運及大數據精準建設的領先工法， 技術再升級，引領台灣行動網速往全球頂尖等級邁進， 享受全台第一的5G網速、整體行動網速與行動網路涵蓋， 只在中華電信。

中華電信5G基地台已建設超過9,000座，將持續加量、 加速5G建設，年底總建設量將可達12,000台， 並針對全台六都核心都會區、22縣市重要商圈、科學工業園區， 大專院校、室內人潮聚集場域，並擴大對於高鐵沿線、 捷運和機場等重要交通樞紐之行動通信建設，皆有5G涵蓋， 讓客戶體驗真正有感的行動網路品質。

中華電信行動網路品質屢獲國際肯定，繼獲Frost & Sullivan頒發「Best Practice Awards」2020台灣「最佳行動數據服務業者獎」、 Opensignal針對2020Q3- Q4公布的全球180家電信商行動網路體驗調查， 中華電信同時獲得「下載速率」、「影音體驗」、「遊戲體驗」、「 語音應用程式體驗」等4項評比國際認證全台第一； 加上2021Q1-Q2 獲Speedtest®台灣「5G網速第一名」、「 行動網路涵蓋第一名」雙料大獎等殊榮。 中華電信深獲國際權威機構Speedtest®、 Opensignal認證行動網速雙冠王肯定，將持續以NO. 1的5G網速、整體行動網速與行動網路涵蓋， 讓全台客戶感受深獲國際認證的創新應用服務， 體驗嶄新的娛樂科技生活。