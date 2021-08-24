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8/24起全台灣醫院有條件開放探病　雙北病人、陪病者須定期篩檢

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/24 16:33
即日起加護、安寧、呼吸照護、精神科及兒童病房每天開放1個時段探病，而雙北住院病人及陪病者也增加公費篩檢頻率。（中央流行疫情指揮中心提供）

即日起加護、安寧、呼吸照護、精神科及兒童病房每天開放1個時段探病，而雙北住院病人及陪病者也增加公費篩檢頻率。（中央流行疫情指揮中心提供）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，本土疫情趨緩，加護、安寧、呼吸照護、精神科及兒童病房即日起每天開放1個時段探病；但為了防範偽陰性COVID-19病患，雙北住院病人及陪病者也增加公費篩檢頻率。

指揮中心自7月27日起調降疫情警戒標準至第二級，截至目前已近一個月，不少防疫規定也隨疫情趨緩做進一步鬆綁，衡酌醫療機構住院病人及民眾探病需求，指揮中心表示，即日起，調整門禁管制及陪(探)病人員篩檢措施，並請醫院配合於8月28日前(含)開始執行。

指揮官陳時中表示，即日起開放醫院之加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房等區域，及有身心障礙或病況危急者得探病；探病時段為每日固定1時段，每名住院病人限每次至多2名訪客為原則。

為保護病人，所有探病者應出具探視日前3天內自費抗原快篩或PCR檢測陰性證明。

另外，為避免入院時因處於潛伏期導致偽陰性結果，風險較高的縣市，如台北市、新北市之住院病人及其陪病者，除維持原有之入院篩檢外，增加定期篩檢措施。雙北住院病人入院第7天及第14天各進行1次公費抗原快篩。其陪病者每7天進行1次抗原快篩，1位由公費支應。

陳時中說，陪病、探病人員如為「完成2劑COVID-19疫苗接種達14天(含)以上者」或「確定病例符合採檢陰性解除隔離條件且距發病日未滿3個月者」，得免除前述篩檢。

指揮中心提醒，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，籲請民眾於疫情期間儘量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，若仍有陪病或探病需要，應配合實名登記及院方相關管理措施。

陪病、探病人員須不具COVID-19相關症狀，亦未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史；且進入醫療機構務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生；陪病及探病期間，以單一病房為活動範圍，減少非必要的人際交流及聚會，縮短在公共空間的停留時間，以降低交互感染風險，保障自身及病人安全。
新冠肺炎
探病
醫院
住院

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