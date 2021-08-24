抽驗生鮮蔬果農藥殘留　台北微風超市「芹菜」超標1.7倍

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台北市政府衛生局公布市售生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，不合格率10%，有5件遭檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，包含微風超市販售的芹菜等，其中士林區的士東水果行因無法提供產品來源，遭罰3萬至300萬元罰鍰。

衛生局表示，此次抽驗場所包含市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，共計抽驗50件蔬果產品，其中5件不符規定，中山區蜜世界鮮果專賣店的「特選榴槤」檢出2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，士林區農果水果行的「金枕頭榴槤」、士林區士東水果行「小白菜」、中山區上引水產的「西芹」和松山區微風超市的「芹菜」檢出1項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

衛生局表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，可依法處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。而士東水果行因無法交代來源，則依同法處分販售業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，民眾應優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，以減少及降低農藥殘留；此外，也呼籲農友施用農藥時，應符合相關法令。