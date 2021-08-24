Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

台灣IKEA「期間限定」新品曝光！驚見小龍蝦、瑞典月餅、新口味霜淇淋

IKEA於8月19日至9月30日歡慶「瑞典小龍蝦節」，更配合中秋節推出特殊口味月餅！

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/24 14:42
IKEA宜家家居歡慶瑞典小龍蝦節，於8/19至9/30推出小龍蝦餐點。(圖/IKEA官網)

IKEA宜家家居歡慶瑞典小龍蝦節，於8/19至9/30推出小龍蝦餐點。(圖/IKEA官網)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）瑞典宜家家居（IKEA）19日推出新餐廳菜單，不只慶祝「瑞典小龍蝦節」，供應令人垂涎的麻辣小龍蝦、松露奶油小龍蝦義大利麵、芒果小龍蝦沙拉等，更配合中秋節慶，推出多種口味的瑞典月餅，還有期間限定的新口味霜淇淋，充滿驚喜的新品讓顧客大飽口福！

每年8月適逢IKEA上市新品的期間，這次IKEA於8月19日至9月30日推出「瑞典小龍蝦節」，在菜單上新增「麻辣小龍蝦」、「松露奶油小龍蝦義大利麵」和「芒果小龍蝦沙拉」。麻辣小龍蝦含十三香小龍蝦和洋蔥圈，帶殼的小龍蝦光澤飽滿，搭配炸物，立即襯托香辣帶勁的口味。義大利麵則有小龍蝦仁佐松露油奶油蘑菇醬，風味濃郁。

不只是新推出的小龍蝦系列，IKEA此次也提供「鮭魚菲力佐花椰米」，適合生酮飲食的顧客品嚐。另外還有「鴨胸佐櫻桃風味醬」、「香烤魚串」和「蔬菜丸」等，讓民眾體驗瑞典風味餐點，彷彿置身歐洲小鎮。

許多人到IKEA不可錯過的霜淇淋，這次也有兩種新口味上市！分別是期間限定的哈密瓜霜淇淋，以及原本只有內湖店限定的荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋，夢幻的顏色可謂「網美系甜點」，外觀可愛、療癒身心。

台灣IKEA「期間限定」新品曝光！驚見小龍蝦、瑞典月餅、新口味霜淇淋

由左至右為松露奶油小龍蝦義大利麵（$200、芒果小龍蝦沙拉（$149）、麻辣小龍蝦（$329）。（圖／IKEA官網）

台灣IKEA「期間限定」新品曝光！驚見小龍蝦、瑞典月餅、新口味霜淇淋

由左至右為鴨胸佐櫻桃風味醬（$380）、鮭魚菲力佐花椰米（$250）、香烤魚串（右上，$40）、哈密瓜霜淇淋（$20）、荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋（右下，$20）（圖／IKEA官網）

台灣IKEA「期間限定」新品曝光！驚見小龍蝦、瑞典月餅、新口味霜淇淋

（圖／IKEA官網）
IKEA
宜家家居
瑞典
美食
小龍蝦
霜淇淋
IKEA Taiwan

相關新聞

聯手台灣100家店 觀光局在日本推美食優惠活動
聯手台灣100家店 觀光局在日本推美食優惠活動
2021/08/05 09:24
亞洲第一款全植物紙盒　利樂攜手義美　讓食物包材助地球資源永續
亞洲第一款全植物紙盒　利樂攜手義美　讓食物包材助地球資源永續
2021/08/04 21:31
台灣王品牛排龍蝦尋人啟示　姓名有「俊、傑、家、宇」老爸有口福
台灣王品牛排龍蝦尋人啟示　姓名有「俊、傑、家、宇」老爸有口福
2021/08/03 13:53
日本Reborn-Art Festival以大自然為舞台　集結音樂、藝術、美食兩大展期揭曉
日本Reborn-Art Festival以大自然為舞台　集結音樂、藝術、美食兩大展期揭曉
2021/07/20 16:12
義美新推「飯炒菜．麵炒菜」 全球首創蔬食新主張
義美新推「飯炒菜．麵炒菜」 全球首創蔬食新主張
2021/07/17 18:21

更新時間 : 2021-08-24 15:02 GMT+08:00

最受歡迎

整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
台灣8/22新增10例新冠確診病例•含6例本土4例境外　其中2例為「突破性感染」
台灣8/22新增10例新冠確診病例•含6例本土4例境外　其中2例為「突破性感染」
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
【更新】如夢似幻「粉黛亂子草」屬外來入侵種　台灣南投縣府要求集集業者1週內移除•否則開罰
【更新】如夢似幻「粉黛亂子草」屬外來入侵種　台灣南投縣府要求集集業者1週內移除•否則開罰
中國上海浦東機場再爆疫情•貨運業務全部暫停　恐衝擊全球空運
中國上海浦東機場再爆疫情•貨運業務全部暫停　恐衝擊全球空運
持續更新！台灣美術館、博物館採線上預約制　塩田千春微解封搶先報名
持續更新！台灣美術館、博物館採線上預約制　塩田千春微解封搶先報名
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
【更新】台灣國產高端疫苗開打首日•年輕面孔居多　桃園3人接種後疑出現暈針現象
【更新】台灣國產高端疫苗開打首日•年輕面孔居多　桃園3人接種後疑出現暈針現象
催打高端！第二度加開疫苗預約　指揮中心：8/29前再納5萬人接種
催打高端！第二度加開疫苗預約　指揮中心：8/29前再納5萬人接種