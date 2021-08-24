台灣IKEA「期間限定」新品曝光！驚見小龍蝦、瑞典月餅、新口味霜淇淋

IKEA宜家家居歡慶瑞典小龍蝦節，於8/19至9/30推出小龍蝦餐點。(圖/IKEA官網) IKEA宜家家居歡慶瑞典小龍蝦節，於8/19至9/30推出小龍蝦餐點。(圖/IKEA官網)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）瑞典宜家家居（IKEA）19日推出新餐廳菜單，不只慶祝「瑞典小龍蝦節」，供應令人垂涎的麻辣小龍蝦、松露奶油小龍蝦義大利麵、芒果小龍蝦沙拉等，更配合中秋節慶，推出多種口味的瑞典月餅，還有期間限定的新口味霜淇淋，充滿驚喜的新品讓顧客大飽口福！

每年8月適逢IKEA上市新品的期間，這次IKEA於8月19日至9月30日推出「瑞典小龍蝦節」，在菜單上新增「麻辣小龍蝦」、「松露奶油小龍蝦義大利麵」和「芒果小龍蝦沙拉」。麻辣小龍蝦含十三香小龍蝦和洋蔥圈，帶殼的小龍蝦光澤飽滿，搭配炸物，立即襯托香辣帶勁的口味。義大利麵則有小龍蝦仁佐松露油奶油蘑菇醬，風味濃郁。

不只是新推出的小龍蝦系列，IKEA此次也提供「鮭魚菲力佐花椰米」，適合生酮飲食的顧客品嚐。另外還有「鴨胸佐櫻桃風味醬」、「香烤魚串」和「蔬菜丸」等，讓民眾體驗瑞典風味餐點，彷彿置身歐洲小鎮。

許多人到IKEA不可錯過的霜淇淋，這次也有兩種新口味上市！分別是期間限定的哈密瓜霜淇淋，以及原本只有內湖店限定的荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋，夢幻的顏色可謂「網美系甜點」，外觀可愛、療癒身心。

由左至右為松露奶油小龍蝦義大利麵（$200、芒果小龍蝦沙拉（$149）、麻辣小龍蝦（$329）。（圖／IKEA官網）

由左至右為鴨胸佐櫻桃風味醬（$380）、鮭魚菲力佐花椰米（$250）、香烤魚串（右上，$40）、哈密瓜霜淇淋（$20）、荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋（右下，$20）（圖／IKEA官網）

（圖／IKEA官網）