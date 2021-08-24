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制裁還是承認 G7峰會決定塔利班國際地位

外交消息人士表示，有效利用承認手段，能促使塔利班遵守尊重女權及國際關係的承諾。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/24 12:02
G7領導人24日將舉行視訊會議商談阿富汗問題達成對塔利班政權的立場一致性。（圖 / 美聯社）

G7領導人24日將舉行視訊會議商談阿富汗問題達成對塔利班政權的立場一致性。（圖 / 美聯社）

（台灣英文新聞 / 張雅鈞 綜合外電報導）7大工業國集團（G7）各國領導人將於24日召開視訊會議就阿富汗問題，並就制裁或承認塔利班新政權達成共識。

路透社報導，根據兩位消息人士透露，美國、英國、義大利、法國、德國、加拿大和日本7國領導人將在此會議上以一致官方承認或再次施加制裁的可能性，促使塔利班遵守尊重女性權益與國際關係的承諾。

英國駐美大使凱倫•皮爾斯（Karen Pierce）表示，英國首相強生（Boris Johnson ）將會在G7峰會期間強調採取一致立場，並告訴路透社「我們將透過行動而不是言語來判斷新政權。」

所謂承認政權，意味著允許塔利班取得以往阿富汗政府所仰仗的外來援助。而美國前總統川普2020年與塔利班簽訂的和平協定中，塔利班「並未獲得美國承認是個國家」。

承認政權是一項重要槓桿來換取塔利班的人權承諾。曾於2017到2018年派任美國駐阿富汗大使館副館長的退休外交官佛才莫（Annie Pforzheimer）指出，承認是G7最重要的剩餘籌碼之一，若協調得當能使塔利班政權具包容性並遵守人權承諾。

此外，消息人士透露，G7領導人還將討論延長美軍八月底的撤軍期限以便更多時間可以撤離西方公民、曾為北約與美軍工作的當地人以及其他弱勢群體。G7領導人或將承諾就任何制裁或安置新新一波的難民進行協調。
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更新時間 : 2021-08-24 13:05 GMT+08:00

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