美國食藥署認證！輝瑞成全美第一支完整認證新冠疫苗

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）新冠肺炎疫情剛爆發之際，為了讓所有人都盡快有疫苗打，美國食品藥物管理局(FDA)動用了「僅適用於公共健康面臨重大威脅」的緊急使用授權(EUA)在部份品牌疫苗上，允許疫苗「先打再審」，不過歷經長期實驗和對實際施打狀況的觀察後，FDA宣布，輝瑞(Pfizer)公司生產的疫苗已經取得了全面認證，可以安心施打。

輝瑞疫苗需打兩劑才有完整保護力，兩劑間需間隔3週，在搜集了超過4.4萬人的施打數據後，FDA證實輝瑞疫苗在預防新冠肺炎病毒上，有超過91%的保護力，在美國已接種疫苗的9200萬人中，過半數選擇了輝瑞疫苗。

要取得認證，輝瑞需向FDA提交包含製作方式、製作地點與臨床實驗數據在內的大量資料，在5月提交完整認證的申請書後，FDA在短短四個月內就通過了許可，創下美國百年內最快發給認證的紀錄，輝瑞疫苗也因此成為美國第一支取得全面認證的新冠肺炎疫苗。

分析指出，輝瑞獲得完整認證應有助於讓疫苗懷疑論者施打疫苗的意願上升，根據美國非政府組織凱澤家族基金會 (Kaiser Family Foundation)於六月發佈的調查，仍未施打疫苗的美國人中，有將近30%的人表示會在疫苗取得完整認證後去打疫苗，而在那些抱持「我Ok，你先打」心態的國人中，等疫苗取得認證的比例更超過了50%。

疫苗認證通過後，美軍率先宣布將要求130萬的現役人員施打疫苗，美國總統拜登更在昨(23)日的演講中向仍未打疫苗的族群喊話，表示這些人等待的時刻已經來臨，現在該是好好打疫苗的時候了，並呼籲私人公司和非政府組織應規定強迫員工打疫苗，保護自己與職場同事的安全。