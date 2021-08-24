Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

美國食藥署認證！輝瑞成全美第一支完整認證新冠疫苗

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/24 11:58
美國食藥署認證！輝瑞成全美第一支完整認證新冠疫苗

（台灣英文新聞／李昱德　綜合外電報導）新冠肺炎疫情剛爆發之際，為了讓所有人都盡快有疫苗打，美國食品藥物管理局(FDA)動用了「僅適用於公共健康面臨重大威脅」的緊急使用授權(EUA)在部份品牌疫苗上，允許疫苗「先打再審」，不過歷經長期實驗和對實際施打狀況的觀察後，FDA宣布，輝瑞(Pfizer)公司生產的疫苗已經取得了全面認證，可以安心施打。

輝瑞疫苗需打兩劑才有完整保護力，兩劑間需間隔3週，在搜集了超過4.4萬人的施打數據後，FDA證實輝瑞疫苗在預防新冠肺炎病毒上，有超過91%的保護力，在美國已接種疫苗的9200萬人中，過半數選擇了輝瑞疫苗。

要取得認證，輝瑞需向FDA提交包含製作方式、製作地點與臨床實驗數據在內的大量資料，在5月提交完整認證的申請書後，FDA在短短四個月內就通過了許可，創下美國百年內最快發給認證的紀錄，輝瑞疫苗也因此成為美國第一支取得全面認證的新冠肺炎疫苗。

分析指出，輝瑞獲得完整認證應有助於讓疫苗懷疑論者施打疫苗的意願上升，根據美國非政府組織凱澤家族基金會 (Kaiser Family Foundation)於六月發佈的調查，仍未施打疫苗的美國人中，有將近30%的人表示會在疫苗取得完整認證後去打疫苗，而在那些抱持「我Ok，你先打」心態的國人中，等疫苗取得認證的比例更超過了50%。

疫苗認證通過後，美軍率先宣布將要求130萬的現役人員施打疫苗，美國總統拜登更在昨(23)日的演講中向仍未打疫苗的族群喊話，表示這些人等待的時刻已經來臨，現在該是好好打疫苗的時候了，並呼籲私人公司和非政府組織應規定強迫員工打疫苗，保護自己與職場同事的安全。
輝瑞
新冠疫苗

相關新聞

【郭台銘積極盯廠】百萬劑德國BNT疫苗•中秋節前運抵台灣？ 陳時中：不否認
【郭台銘積極盯廠】百萬劑德國BNT疫苗•中秋節前運抵台灣？ 陳時中：不否認
2021/08/19 15:53
迎戰Delta病毒 輝瑞、AZ疫苗效力究竟會掉多少？
迎戰Delta病毒 輝瑞、AZ疫苗效力究竟會掉多少？
2021/08/19 15:03
Delta肆虐！美國計劃9月下旬追打第3劑疫苗
Delta肆虐！美國計劃9月下旬追打第3劑疫苗
2021/08/19 10:49
越南允台商接種疫苗 重要工業區、嚴重疫區優先接種
越南允台商接種疫苗 重要工業區、嚴重疫區優先接種
2021/08/18 12:26
輝瑞向美國FDA申請第3劑施打授權　外傳拜登也有意 9月中下旬開打追加劑
輝瑞向美國FDA申請第3劑施打授權　外傳拜登也有意 9月中下旬開打追加劑
2021/08/17 17:50

更新時間 : 2021-08-24 13:05 GMT+08:00

最受歡迎

整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
台灣8/22新增10例新冠確診病例•含6例本土4例境外　其中2例為「突破性感染」
台灣8/22新增10例新冠確診病例•含6例本土4例境外　其中2例為「突破性感染」
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
【更新】如夢似幻「粉黛亂子草」屬外來入侵種　台灣南投縣府要求集集業者1週內移除•否則開罰
【更新】如夢似幻「粉黛亂子草」屬外來入侵種　台灣南投縣府要求集集業者1週內移除•否則開罰
中國上海浦東機場再爆疫情•貨運業務全部暫停　恐衝擊全球空運
中國上海浦東機場再爆疫情•貨運業務全部暫停　恐衝擊全球空運
持續更新！台灣美術館、博物館採線上預約制　塩田千春微解封搶先報名
持續更新！台灣美術館、博物館採線上預約制　塩田千春微解封搶先報名
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
【更新】台灣國產高端疫苗開打首日•年輕面孔居多　桃園3人接種後疑出現暈針現象
【更新】台灣國產高端疫苗開打首日•年輕面孔居多　桃園3人接種後疑出現暈針現象
催打高端！第二度加開疫苗預約　指揮中心：8/29前再納5萬人接種
催打高端！第二度加開疫苗預約　指揮中心：8/29前再納5萬人接種