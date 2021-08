無懼中國制裁報復 美參議員盛讚立陶宛友台義舉

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合外電報導)立陶宛無畏近日中國種種制裁報復,仍將於秋季設立「台灣辦事處」。美國聯邦參議員克魯茲於美東時間23日致函立陶宛駐美大使為該國無懼中國報復堅持與台交好喝采,並稱美國盟友間的合作將使三方都變得更加強大。

立陶宛與台灣交好,除了贈送AZ疫苗助我國抗疫,更將在今秋成為首個以「台灣」之名設立代表處的歐盟國家,此舉引發其邦交國中國不滿,先以互撤駐地大使為報復,後又以中國國鐵旗下的「中鐵集裝箱」停駛八、九月每周一班直達立陶宛的鐵路貨運為經濟制裁進行要挾,然立陶宛不為所動,依舊堅持與台來往。

友台抗中的共和黨籍參議員克魯茲(Ted Cruz)於官網公布致函給立陶宛駐美大使普蕾皮特(Audra Plepytė)的信件,內容大加讚賞立陶宛在中國的威脅報復下,仍堅持設立台灣代表處的決定,並堅定支持台灣的安全與繁榮。

克魯茲也特別在推特上強調,台灣是「民主、自由與經濟繁榮燈塔」,這些價值與成功如同對中共威權無止盡的譴責。

Taiwan is a beacon of democracy, freedom, and economic prosperity. Those values and successes stand as unremitting rebukes to the Chinese Communist Party and its authoritarianism.