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無懼中國制裁報復 美參議員盛讚立陶宛友台義舉

克魯茲稱台灣為民主、自由與經濟繁榮燈塔。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/24 10:33
美共和黨參議員克魯茲（照片來源：美聯社提供）

美共和黨參議員克魯茲（照片來源：美聯社提供）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合外電報導）立陶宛無畏近日中國種種制裁報復，仍將於秋季設立「台灣辦事處」。美國聯邦參議員克魯茲於美東時間23日致函立陶宛駐美大使為該國無懼中國報復堅持與台交好喝采，並稱美國盟友間的合作將使三方都變得更加強大。

立陶宛與台灣交好，除了贈送AZ疫苗助我國抗疫，更將在今秋成為首個以「台灣」之名設立代表處的歐盟國家，此舉引發其邦交國中國不滿，先以互撤駐地大使為報復，後又以中國國鐵旗下的「中鐵集裝箱」停駛八、九月每周一班直達立陶宛的鐵路貨運為經濟制裁進行要挾，然立陶宛不為所動，依舊堅持與台來往。

友台抗中的共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）於官網公布致函給立陶宛駐美大使普蕾皮特（Audra Plepytė）的信件，內容大加讚賞立陶宛在中國的威脅報復下，仍堅持設立台灣代表處的決定，並堅定支持台灣的安全與繁榮。

克魯茲也特別在推特上強調，台灣是「民主、自由與經濟繁榮燈塔」，這些價值與成功如同對中共威權無止盡的譴責。

在信中他也指出，北京致力侵蝕台灣外交與國安，中共官員也試圖系統性孤立台灣；為達目的，不斷採用行賄或勒索等手段。儘管中共因外交暴行受多國疏遠，仍經常成功讓台灣被排除在雙邊關係或多邊論壇之外。

克魯茲表示，促進立陶碗與台灣建立新經貿關係，兩國人民皆能受惠。當台、立等美國盟友合力推進共享安全利益與繁榮時，大家都能更強而有力。

克魯茲指出，立國必然將因友台立場，受中共持續性且強力的報復。但不論美國民眾或是國會兩黨議員，都理解並感謝立國為此承擔的代價與風險，並願意提供協助。

除克魯茲外，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）、國務卿布林肯（Anthony Blinken）也分別在本（8）月13日與21日致電立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），強調面對中國脅迫，美國將給予立陶宛鐵一般堅定（ironclad）支持。

無懼中國制裁報復 美參議員盛讚立陶宛友台義舉
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克魯茲（Ted Cruz ）

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