全美首支！輝瑞BNT疫苗獲美國FDA「完全授權」 股價雙雙上漲

美國FDA23日正式批准美國輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech合作推出的COVID-19疫苗供16歲以上人口接種。（圖／美聯社） 美國FDA23日正式批准美國輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech合作推出的COVID-19疫苗供16歲以上人口接種。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）23日正式批准美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合作推出的COVID-19疫苗供16歲以上人口接種，成為首支獲美國正式批准的COVID-19疫苗。

因應新冠疫情嚴重擴散，美國FDA去年12月批准輝瑞COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的「緊急使用授權」（EUA），可供給16歲以上人口接種，到了今年5月又擴大到12歲以上青少年。

根據CNN和USA Toda報導，全美有超過1.7億人已完整接種2劑Covid-19疫苗，其中超過9200萬人接種了輝瑞/BioNTech疫苗，但仍有近2.6千萬人表示絕對不會接種疫苗，原因包含怕出現副作用、認為Covid-19不具有威脅性、不信任政府和疫苗的安全性等。

即便美國已有約51%民眾完整接種2劑COVID-19疫苗，但傳染力強的Delta變異株造成美國疫情又再升溫，特別是一些疫苗接種率低的地區。

美國公共衛生官員表示，希望輝瑞／BNT疫苗獲得正式批准後，能說服更多尚未接種疫苗的美國人相信這支疫苗是安全且有效的，因為一些美國人對接種疫苗抱持懷疑，已影響到美國的抗疫行動。

截至美股收盤，輝瑞股價上漲2.4%，BioNTech股價更大漲超過9.5%。