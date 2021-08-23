澎湖福朋喜來登三大住房專案、三大餐廳全面解瘋

時序進入夏末，澎湖唯一五星級酒店「澎湖福朋喜來登酒店」即日起推出三大住房專案，邀請旅人抓住夏季的尾巴，重返這座熱情島嶼的懷抱！

澎湖福朋喜來登酒店「夢幻海島」住房專案獨家打造水上網美行程，必拍的夢幻系透明獨木舟體驗與大海零距離的真實快感，還可以騎著海上腳踏車、SUP立式划槳欣賞360度零死角的蔚藍大海、一覽水面下的海底世界，帶旅人用最特別的角度欣賞夕陽日落的唯美十分。「夢幻海島」住房專案，兩人成行每人每晚只要NT$3,300元起 (套裝價NT$13,200元起)，三天兩夜入住側港景豪華雙床客房，還能體驗全新水上夢幻透明SUP、海上腳踏車、透明獨木舟等多項活動，盡情享受戶外芬多精的洗禮，專案並享有宜客樂海港百匯自助餐廳每日早餐兩客及晚餐乙次。

「輕駕遊」超值住房專案提供喜歡兜風、自由行的旅人，三天兩夜入住偽出國的海景客房空間，兩人成行每人每晚只要NT$2,100元起 (套裝價NT$8,400元起)，提供48小時的機車暢遊、每日早餐及機場酒店來回接送，再加贈最道地的「澎湖魚市‧搶鮮趣」體驗活動，跟著30年資歷的漁科達人，逛澎湖最大的魚貨集散地「馬公第三漁港」，將最新鮮的漁獲帶回家！(另可加價升級為48小時小客車悠遊)

澎湖福朋喜來登酒店也貼心為澎湖居民、澎湖現役軍人量身打造兩天一夜「舒睏住房專案」，凡身分證字號「X」或戶籍地設籍在澎湖之貴賓皆可享住宿優惠，原定價NT$13,500元的側港景豪華雙床客房，專案價每晚只要NT$3,500元，優惠2.6折！專案再享每日套餐式早餐及延遲退房禮遇，提供澎湖居民、澎湖現役軍人安心又舒適的休憩空間。

三大住房專案每人加價NT$2,800元還能在豔陽之下揚起船帆來場「頂級法式帆船之旅」，在全台灣最美的海域享受乘風破浪的快感，從海上視角欣賞澎湖特殊玄武岩地質。澎湖福朋喜來登酒店還貼心準備五星級的味蕾輕食及氣泡酒，讓您與家人好友一同輕啜美酒享受派對輕食，從安心又安全的帆船旅程展開專屬於你的海洋假期。

澎湖福朋喜來登酒店 館內三大餐廳強勢回歸‧獻上8折優惠味蕾徹底解封

終於等到疫情舒緩的降級生活，為能滿足美食饕客們的味蕾，澎湖福朋喜來登酒店「宜客樂海港百匯自助餐廳」、「藍洞餐廳」、「聚味軒海鮮中餐廳」即日起開放內用服務，打造舒適安心內用的環境。即日起至08月31日館內餐飲消費滿NT$2,000元即贈500元餐飲折抵券乙張。凡至「宜客樂海港百匯自助餐廳」、「聚味軒海鮮中餐廳」用餐並出示「疫苗接種黃卡」或「相關施打證明」，施打一劑以上即可享「8折齊心抗疫優惠」。

「宜客樂海港百匯自助餐廳」即日起每週三、五、六、日全面開放內用，五星廚藝團隊呈現超澎派豐盛的美味料理，餐檯上營養價值滿分的現切爐烤牛肋排、超豐富蛋白質的鮮味蝦蟹、日式刺身、手作握壽司、主廚現煮牛肉湯、難以抗拒的一品炸物等五星饗宴；甜點師傅手作多款風味蛋糕甜品，還有全台唯一月桂冠清酒暢飲及多款飲品啤酒無限暢飲，盡情體驗舌尖上的五星美饌之旅。

Google超高評價4.9分「聚味軒海鮮中餐廳」至8月31日隆重推出適合獨享套餐，兩款10道個人份料理套餐「星級饕享個人宴」、「主廚功夫獨享餐」，，集結聚味軒海鮮中餐廳特色與經典暢銷菜色而成的個人美食套餐，頂級食材華麗入饌加上五星廚藝團隊的烹飪手法，讓每一口都是幸福的好滋味。享用「星級饕享個人宴」「主廚功夫獨享餐」兩款個人套餐現場打卡再送席間果汁暢飲。另提供百道單點料理任選，頂級食材華麗入饌加上五星廚藝團隊的烹飪手法，每一口美食都是一次次幸福的相逢。

「藍洞餐廳」睽違四年全新菜單正式上線！擁有30年豐富星級廚藝經驗的龔志成師傅，歷時半年時間，除保留備受歡迎的經典菜餚外，創新研發出多款別樹一幟的五星美饌，嶄新概念和當代手法演藝精隨，一舉打造超過40道全新味覺、視覺道地義法饗宴。

以創新、細緻的食藝美學，演繹「蒜味番茄白酒炒淡菜」、「義式帕瑪火腿搭布里乳酪」及「西班牙小點TAPAS」等多道異國傳統開胃小菜。在主菜方面，龔師傅精心研製了16道豪華新穎料理，海鮮控絕不能錯過的「小管墨魚汁燉飯」、「酥炸澎湖土魠魚起司竹炭漢堡」、「豪華海鮮生魚片丼飯」、「龍膽石斑海鮮麵線」；頂級食材嚴選入饌的「干貝青醬時蔬燉飯」、「蟹肉海膽醬義大利麵」；還有保有炭烤香氣、入口多汁美味的「爐烤美國菲力」、「燒烤法式小羔羊」、「惡魔風烤半雞」等，邀請食客進入一場前所未有的異國味蕾之旅。

下午茶時段(14：00-16：30) 更是打造美味口感、高顏值外表的7道甜點擄獲少女們的胃，精緻豐盛口味的「肉桂焦糖烤香蕉巧克力鬆餅」、「季節水果冰淇淋鬆餅」、「焦糖核果蜜糖吐司」、「莓果森林蜜糖吐司」等現做人氣商品。還有全新推出「午后雙人下午茶」，10款異國美味輕食與療癒手作甜點化為細膩優雅的甜蜜滋味，交疊出甜蜜異國風情，再佐上一杯香氣輕揚的茶品或是甘醇濃厚的咖啡，讓充滿少女心的旅客在澎湖也能享受英國皇室的尊貴與奢華感。

即日起至8月31日至藍洞餐廳用餐，即享「8折嚐鮮優惠價」。