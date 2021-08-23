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越南啟動最嚴封城令 人民足不出戶 軍隊送餐到家戶

人民不可「輕舉妄動」

By 台灣英文新聞
2021/08/23 20:45
越南軍醫準備馳援胡志明市（圖／AP）

越南軍醫準備馳援胡志明市（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）去年防疫表現優異的越南，今年4月起豬羊變色，被delta變異株殺個措手不及。眼看疫情失控，最大城市胡志明市今（23）日起加嚴封城令，部分地區嚴禁外出，一律得待在家等待軍隊送上食物。

綜合美聯社路透報導，越南正迎來至今最嚴峻疫情，全國9,800萬人口中，半數以上都納入了封城管制。光是22日就新增了737例死亡案例，創單日新高。如今全國已通報348,000例新冠肺炎案例，8,277人病歿。

南方地區疫情尤為嚴重，多集中在胡志明市與其周邊工業大省。過去數周來，至少已有14,600名醫護人員從各地調赴重災區對抗疫情，約19,000名輕症者只能待在家中，由機動醫師前往照料。由於目前僅1.8%人口完整接種疫苗，防疫工作顯得相當吃力。

儘管當局早在7月初就實施人員管制，卻壓不下疫情，故祭出更嚴格禁令，在高風險地區，人民不得踏出家門一步，由軍警派人將米、魚肉與蔬菜送至家戶，這項措施至少會實施兩周。

正出訪東南亞的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），將於明日抵達第二站河內，參加美國疾病管制中心（CDC）在東南亞的區域辦公室開幕式。美國如何協助越南對抗新冠肺炎（COVID-19），勢將成為此行焦點。在此之前，美國已捐贈500萬劑莫德納（Moderna）疫苗予越南，對該國的防疫援助也已達2,000萬美元之譜。

越南啟動最嚴封城令 人民足不出戶 軍隊送餐到家戶
胡志明市進入最嚴封城狀態（圖／AP）
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更新時間 : 2021-08-23 22:06 GMT+08:00

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