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不滿立陶宛與台灣交好 中國再祭農產品制裁

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/23 19:01
立陶宛國旗（圖／Getty Images）

立陶宛國旗（圖／Getty Images）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）立陶宛與台灣雙邊關係趨密，除了互設代表處，官員與政治人物也多次表達挺台決心，令中國大為光火，出手「報復」。當地媒體指，最新的一波制裁，鎖定的是該國農林畜牧業。

自立陶宛同意我國在當地設立歐洲第一個以「台灣」為名的代表處後，中國暴跳如雷，展開一連串反制行動，從召回大使、單方面暫停鐵路貨運，近來更傳出透過不再批准進口許可、抱怨農產品病蟲害等事由，阻撓雙邊貿易。

根據中央社，一名主要出口中國的的木材出口商表示， 15年來銷售向來穩定，近來卻接獲中國客戶警告，立陶宛企業恐被認定為不受歡迎者。目前已無新訂單，恐須改由波蘭出口中國。

此外，中國已暫停立陶宛農畜產品進口批准程序，雙邊農牧談判也突遭中止，理由不明。另立陶宛原物料與零組件進口亦面臨中方諸多限制。立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）認為，北京是要殺雞儆猴，讓其他國家不敢跟進。

報導指，中國過去也曾祭出類似手段，2013年立陶宛總理與達賴喇嘛會晤後，中國旋即推遲乳品業進口許可達兩年。中共喉舌、環球時報21日撰文警告，若立陶宛與美國持續就台灣議題挑釁中國，成為美國的棋子，終將「把自己逼到孤立無援的局面」。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）本月稍早已表明，作為獨立國家，立陶宛有權決定與哪個國家發展關係。路透報導，對於中國恫嚇，美國國務卿布林肯21日透過電話向立陶宛外長表達美方立場。在與台灣發展關係一事上，美國將與立陶宛站在同一陣線，對抗中國威逼。
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台灣
美國
中國
制裁

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