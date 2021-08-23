Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

醫憂境外生入境台灣恐釀秋冬疫情決戰點？陳時中回覆：勿污名化

醫師沈政男擔憂外籍生來台恐因Delta變種病毒「突破性感染」造成疫情，陳時中強調政府會落實管理，期盼外籍生能完成在台受教育憧憬。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/23 18:14
中央疫情指揮中心表示，將重啟境外生入境，學生入境後需進行居家檢疫14天，再進行7天自主健康管理才可以入校。（圖/中央社）

中央疫情指揮中心表示，將重啟境外生入境，學生入境後需進行居家檢疫14天，再進行7天自主健康管理才可以入校。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）時事雜評醫師沈政男擔憂境外生入台後恐因Delta變異株突破性感染，造成台灣秋冬新一波的疫情，並於臉書上提醒政府與民眾未來要注意加緊把關、步步為營。對此，指揮官陳時中於記者會上回應表示，將外籍生與疫情做連結有污名化之嫌。

隨著台灣境外移入個案增加，以及國際Delta變異株疫情升溫，台灣醫師沈政男日前於臉書發文表示「有沒有看到外籍生將要回台入學了？下一個決戰點很可能就在秋冬，不會等到明年。」沈政男認為，到時候Delta變種病毒的「突破性感染」，恐造成社區防線被破壞。所謂突破性感染，意即完整接種兩劑疫苗達十四天後依然染疫。

今（23日）的中央流行疫情指揮中心記者會上，陳時中針對記者提問沈政男的貼文進行回覆。陳時中認為，外籍生進入台灣，染疫的可能性就增高，這樣的說法不見得完全正確。

陳時中表示，因外籍生進來後必須居家檢疫14天，以及額外自主管理7天，若直接將外籍生與秋冬新一波疫情做連結，恐怕會造成污名化。

陳時中也強調，外籍生進入台灣後會做很完整的管理，加上他們對於在台灣學習充滿憧憬，政府應盡量讓這些學生達到在台受教育的效果。

至於未來如何面對Delta病毒的強勢威脅，沈政男22日的貼文中，表示「突破性感染」以高齡、慢性病者居多，他認為，可讓施打兩劑AZ人，補打一劑mRNA疫苗。

沈政男也提醒，從國外經驗可知，最可能形成破口的處所，是機場、檢疫旅館、批發市場，以及違法營業的娛樂場所，因此他呼籲政府必須針對這部分加緊把關。根據指揮中心，未來台灣確實會實施「COVID19加強監測方案」，以即時監控疫情發展。
疫情
外籍學生
沈政男
陳時中
武漢肺炎
新冠肺炎
境外生
Delta病毒

相關新聞

東京確診日日破5千 奧運場館擬改成臨時醫院
東京確診日日破5千 奧運場館擬改成臨時醫院
2021/08/22 20:03
疫苗證明獲採認 台灣旅客赴越南只要隔離7天
疫苗證明獲採認 台灣旅客赴越南只要隔離7天
2021/08/22 18:02
國產高端疫苗23日開打•台灣入伍新兵通通有獎?!　陳時中: 不會強迫接種單一品牌
國產高端疫苗23日開打•台灣入伍新兵通通有獎?!　陳時中: 不會強迫接種單一品牌
2021/08/22 15:27
疫情改變台灣人生活: 消費大減•儲蓄飆升、貧富差距擴大
疫情改變台灣人生活: 消費大減•儲蓄飆升、貧富差距擴大
2021/08/22 12:02
9月6日前維持二級疫情警戒　台灣放寬同住親友聚餐不用隔板
9月6日前維持二級疫情警戒　台灣放寬同住親友聚餐不用隔板
2021/08/21 15:36