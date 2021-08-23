醫憂境外生入境台灣恐釀秋冬疫情決戰點？陳時中回覆：勿污名化

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）時事雜評醫師沈政男擔憂境外生入台後恐因Delta變異株突破性感染，造成台灣秋冬新一波的疫情，並於臉書上提醒政府與民眾未來要注意加緊把關、步步為營。對此，指揮官陳時中於記者會上回應表示，將外籍生與疫情做連結有污名化之嫌。

隨著台灣境外移入個案增加，以及國際Delta變異株疫情升溫，台灣醫師沈政男日前於臉書發文表示「有沒有看到外籍生將要回台入學了？下一個決戰點很可能就在秋冬，不會等到明年。」沈政男認為，到時候Delta變種病毒的「突破性感染」，恐造成社區防線被破壞。所謂突破性感染，意即完整接種兩劑疫苗達十四天後依然染疫。

今（23日）的中央流行疫情指揮中心記者會上，陳時中針對記者提問沈政男的貼文進行回覆。陳時中認為，外籍生進入台灣，染疫的可能性就增高，這樣的說法不見得完全正確。

陳時中表示，因外籍生進來後必須居家檢疫14天，以及額外自主管理7天，若直接將外籍生與秋冬新一波疫情做連結，恐怕會造成污名化。

陳時中也強調，外籍生進入台灣後會做很完整的管理，加上他們對於在台灣學習充滿憧憬，政府應盡量讓這些學生達到在台受教育的效果。

至於未來如何面對Delta病毒的強勢威脅，沈政男22日的貼文中，表示「突破性感染」以高齡、慢性病者居多，他認為，可讓施打兩劑AZ人，補打一劑mRNA疫苗。

沈政男也提醒，從國外經驗可知，最可能形成破口的處所，是機場、檢疫旅館、批發市場，以及違法營業的娛樂場所，因此他呼籲政府必須針對這部分加緊把關。根據指揮中心，未來台灣確實會實施「COVID19加強監測方案」，以即時監控疫情發展。