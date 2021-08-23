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台灣新北市公布4確診者足跡　1人曾搭台鐵往返花蓮•鳳林火車站周邊清消

▲新北市今天(23日) 新增4例本土COVID-19確診，包括職場感染2人、感染源待釐清2人。▲新北市其中一名確診者，於12日及15日搭火車，往來台北車站及花蓮鳳林站，參加宗教活動。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/08/23 18:27
(新北市8/23記者會直播截圖) 

(新北市8/23記者會直播截圖) 

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）新北市今天(23日) 新增4例本土COVID-19確診，分別是板橋2人、中和1人、三重1人(如下圖) ，為職場感染2人、感染源待釐清2人。其中一名確診者於12日及15日搭火車往來台北車站及花蓮鳳林站

台灣新北市公布4確診者足跡　1人曾搭台鐵往返花蓮•鳳林火車站周邊清消台灣新北市公布4確診者足跡　1人曾搭台鐵往返花蓮•鳳林火車站周邊清消

這例個案16040在8月12日曾搭火車到鳳林參加宗教活動(足跡如下表) ，15日搭火車北返；花蓮縣政府表示，相關足跡已展開清消，民眾若有疑慮可做快篩。

台灣今天新增4例本土病例，均為新北市個案，新北市長侯友宜今天主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情線上記者會表示，新北市今天有4例新增本土個案，板橋2人、中和1人、三重1人。經疫調職場感染2人、感染源釐清中的有2人。

台灣新北市公布4確診者足跡　1人曾搭台鐵往返花蓮•鳳林火車站周邊清消

圖/新北市政府

他表示，板橋案16041是北市8月22日公布列管案16033的職場同事，遭匡列接觸者，8月22日採檢PCR陽性，屬職場感染案16042是新北8月21日公布案16026的職場同事，遭匡列接觸者，8月22日採檢PCR陽性，屬職場感染

他說，中和案16039因身體不適到醫院急診就醫，採檢PCR陽性，CT值34，感染源仍疫調中三重案16040 因發燒2次就醫及2次快篩檢測皆為陰性，8月21日到醫院採檢PCR陽性，感染源仍疫調中

侯友宜表示，由於新北疫情仍穩定控制中，歡迎有疑慮的市民到33處篩檢站就近採檢，以阻絕社區隱性傳播鏈。

市府也公布個案公共場所足跡(如上表) 案16040於8月12日下午3時許從台北車站搭太魯閣號（432次列車）到花蓮鳳林站；8月15日下午6時許從花蓮鳳林站搭自強號（439次列車）到台北車站。

案16041和案16033於8月16日到21日在World Gym板橋雙十店（板橋區雙十路二段）；案16041於8月18日晚間到魚中魚文化店（板橋區文化路二段）﹑19日11時許到全聯板橋莒光店（板橋區莒光路）及21日晚間到淘魚館水族店（板橋區民權路）。

新北衛生局表示，曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應配醫用口罩盡速就近採檢就醫，不得搭乘大眾運輸工具。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業及周遭其他人是否有類似症狀。

在此同時花蓮縣府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施記者會，公布案16040在花蓮的足跡。

台灣新北市公布4確診者足跡　1人曾搭台鐵往返花蓮•鳳林火車站周邊清消圖/花蓮縣政府

衛生局長朱家祥表示，案16040的ct值24，8月12日至15日來到花蓮鳳林鎮參加宗教活動，共有40多人，但均來自外縣市，無花蓮人參加。這段時間都住在「鳳林好日子」民宿。

因民宿地點和宗教活動場所都在鳳林火車站附近，疫調人員利用實名制電子足跡調查，個案都在附近的統一超商、飲料店等處採買，14日晚間逛了鳳林夜市，並沒有搭乘交通工具，足跡也相對單純。

朱家祥指出，這家民宿業者已做篩檢，PCR為陰性，另也匡列10人，安排明天(24日) 下午快篩。

縣府秘書長張逸華說，昨天（22日) 獲知這起新北市確診個案後，環保局和鳳林鎮清潔隊已針對鎮上9個地點進行消毒作業，呼籲鳳林鄉親若懷疑足跡重疊、不放心者可做快篩、自主管理，以免出現防疫破口。

另外，高端疫苗接種，8月16日至20日12時截止登記預約，花蓮共有5168人完成預約。朱家祥說，因為預約人數未達預期，今天10時至24日18時止再開放一波預約，施打則是從今天開始到29日，可選擇12鄉鎮市衛生所、34家合約診所及10家醫院。

台灣新北市8/23公布4確診者足跡　1人曾搭台鐵往返花蓮•鳳林火車站周邊清消

台灣新北市公布4確診者足跡　1人曾搭台鐵往返花蓮•鳳林火車站周邊清消

花蓮縣衛生局23日表示，案16040曾於8月12日至15日到花蓮鳳林鎮參加宗教活動，住宿地點和宗教活動場所都在鳳林火車站附近，相關足跡已展開消毒作業。（花蓮縣環保局提供）中央社
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