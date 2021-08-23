近百位台灣永續能源專家線上齊聚 探討永續發展趨勢之機會

國際商會中華民國委員會(ICC Chinese Taipei)及中華民國國際經濟合作協會8月20日線上舉辦「2021ICC環境能源委員會線上經驗分享會」，針對國際商會日前在線上舉行的環境能源委員會及台灣代表參加國際環保公約相關會議經驗分享，與國際企業推動永續發展趨勢之機會等議題進行解析與探討，共90餘位貴賓線上出席。

本次會議由財團法人台灣永續能源研究基金會王彬墀首席副秘書長擔任活動引言人，講述其透過辦理企業永續論壇於台灣搭建永續發展平台，攜手企業與大學共同推動永續發展，建立企業永續脈絡，並說明國際商會(ICC)對於碳定價議題的倡議，包含從實體經濟角度考量碳定價機制，估算不同政策工具的影響，鼓勵區域、國家和跨國碳定價系統間的一致性，為在今年COP26(2021聯合國季候變化大會)上根據巴黎協定第6條成功完成談判的有力理由。

台灣永續能源研究基金會-國立臺灣科技大學化學工程系講座教授顧洋執行長回顧國際間近年來發展的環境保護運動，以自身經驗鼓勵參加氣候相關國際論壇的與會者積極表現對於環境保護議題的立場及台灣對國際環保的貢獻，爭取其他國家或團體認同支持，進而確保台灣在環保相關議題上的利益。台灣永續獎-馬偕醫學院高齡福祉科研究所副教授兼學務長申永順秘書長簡報國際企業推動永續發展趨勢機會與挑戰，說明目前企業責任國內外發展現況，各國強制企業出版企業社會責任(CSR)報告書，企業永續評比的成績在國內外日益受到關注，目前國內外的成功案例等。

國際商會（簡稱ICC）為全球最大商工組織，總部設於巴黎，其宗旨在促進國際貿易及投資，以增進企業成長及繁榮。ICC數位經濟委員會由50多個國際商會國家成員、商界代表及專家等組成，旨在推動全球數位資訊發展、規則制定，特別是協助中小企業進行數位轉型。