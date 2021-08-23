慶賀臺灣土銀羽球好手 精采奪牌光耀羽壇

為慶祝土銀羽球好手王齊麟、李洋勇奪金牌，締造空前佳績，舉國歡騰，土地銀行推出限定好康優惠，敬邀全民一同分享這份喜悅！

土銀於110年8月19日上午9時起至110年9月30日期間，特別推出「數位存款客戶購物行動Pay/信用卡自動扣款 抽世界冠軍精美好禮」活動，用戶於活動期間完成指定業務項目，即有機會獲得麟洋親筆簽名羽球拍、簽名球、限量印刷簽名衫或台灣Pay紅利點數等限量好禮，每成功完成一項即可享有一次刮刮樂抽獎機會，共計16,690個獎項(每用戶最高得抽中5個獎項)，多種好康讓您帶回家：

好康一(新客戶專屬)：

自110年8月1日起首次開立數位存款帳戶並於活動期間以「土銀行動Pay」購物成功且單筆交易金額達新臺幣222元(含)以上。(活動期間最高中獎4次)

好康二(新舊客戶均享)：

於本行網路銀行/行動銀行申請以數位存款帳戶(科目代號215)自動扣繳本行信用卡費者。(每用戶得抽獎1次，活動期間最高中獎1次)

項目 獎項 份數 王齊麟、李洋金牌組合 周邊商品 親筆簽名羽球拍 5支 限量印刷簽名衫 15件 親筆簽名球 10顆 麟洋紀念明信片組（一組10張） 100組 台灣Pay金融卡紅利點數 （可於台灣Pay特約商店折抵消費使用，每10點紅利點數可折抵1元） 10,000點 10份 1,000點 50份 100點 500份 50點 16,000份 合計 16,690個獎項

(活動相關訊息可至土地銀行官網查詢https://www.landbank.com.tw/)

土銀多年來投入培育羽球、網球好手不遺餘力，除資助球員訓練外，還包含照料生活起居、提供出國比賽經費、輔導課業等，退役後可轉任教練或銀行行員，讓球員們專心訓練無後顧之憂，球員們也不負眾望，在各類比賽中大放異彩，屢創佳績。本次「麟洋配」突破重圍，成功鍍金，讓世界看見臺灣，土銀也與有榮焉，未來將持續投入球員培訓，以善盡企業社會責任並達永續經營之使命與願景。