北富銀榮獲《亞洲銀行及財經》雙料大獎 專業創新備受肯定

國際權威財經媒體《亞洲銀行及財經（Asian Banking & Finance）》雜誌公布「2021年度企業及投資銀行獎（C orporate & Investment Banking Awards 2021）」，台北富邦銀行在企業金融市場多年深耕有成， 以統籌主辦工信工程「淡江大橋第三標工程」聯貸案蟬聯「 台灣年度最佳聯貸案（Syndicated Loan of the Year-Taiwan）」，更以協助富美興發展責任有限公司在 台發行國際債券案勇奪「台灣年度創新案(Innovative Deal of the Year- Taiwan)」殊榮， 顯示北富銀金融專業及創新實力已備受國際肯定！

北富銀表示，《亞洲金融與財經》 是亞太地區財經界影響力最高的專業媒體之一， 由於評鑑嚴謹且競爭激烈，能夠連續兩年榮獲「 台灣年度最佳聯貸案」並同步贏得「台灣年度創新案」大獎， 可說是非常難得的榮耀，這既是對本行的鼓勵， 更是對台灣金融業的一種肯定。同時， 本次北富銀以淡江大橋聯貸案獲獎， 也創下國內公共工程案獲獎先河，對於點亮台灣國際能見度、 傳遞台灣永續理念具有指標性意義。

在淡江大橋工程案中，為了保留「淡水夕照」的美好景致， 建築大師札哈·哈蒂特別運用單塔不對稱斜張橋技術設計一段無鋼纜 橋面，體現人文與境生態共存的永續理念。正因採取特殊工法， 同時工程需要在難度較高的河口段施工， 北富銀在規劃此案聯貸架構時特別深入施工細節，針對債權結構、 預設利率及建設過程中各階段資金之給付回流節點進行精細設計， 達到緩釋興建風險、兼顧工程資金需求及債權銀行權益之目的， 以金融專業對民生和國家發展提供有力支持，獲選為「 台灣年度最佳聯貸案件」。

隨著全球產業鏈移轉及重構， 跨境金融在大型企業發展進程中所扮演的角色愈形重要， 北富銀結合聯合保證授信及銀行保證國際債架構， 成功為越南知名建設開發公司-富美興發展責任有限公司在台完成國 際債券之發行承銷，創越南企業在台發債首例。 本案除了跨產品間的結合， 更需融入對兩地金融法規遵循及風險評估， 設計出符合跨境法規的融資結構，對銀行在商品特質、 國際法規及市場趨勢的掌握上有相當高的要求，北富銀完成此案， 不僅能為越南企業開拓新的募資管道、 替國內市場帶來優質資金去化標的， 更有助於台灣債市競爭力的提升，為多方參與者創造價值， 成為本屆「台灣年度創新案」大獎得主。

今年以來，北富銀已贏得《財資雜誌（The Asset）》、《世界經濟雜誌（World Economic Magazine）》及《全球商業評論雜誌（Global Business Review Magazine）》多項企業金融領域重要獎項。未來， 北富銀會持續發揮創新與專業實力，深度發掘企業需求， 提供更優質完善的全方位金融服務，並以落實企業社會責任為目標， 積極推動綠色金融，成為海內外企業最穩健可靠的金融夥伴， 攜手為促進永續發展而努力！

北富銀以主辦「淡江大橋第三標工程」聯貸案榮獲《 亞洲金融與財經》2021「台灣年度最佳聯貸案」大獎， 此為台灣公共工程案首度獲獎， 不僅彰顯北富銀在企業金融領域之專業性， 也為台灣點亮國際能見度。(照片來源：富邦金控提供)