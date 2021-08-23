新北市公園體健設施及涼亭8/24起開放使用 兒童遊具仍維持封閉

照片來源：新北市政府綠美化環境景觀處提供
照片來源：新北市政府綠美化環境景觀處提供
國內疫情逐漸趨緩，配合中央調降疫情警戒標準，以及本府「階梯式，分梯次」防疫措施，新北市公園內之體健設施及涼亭等公共設施於8月24日起開放使用，本市各公園維管單位每天也會作2次清潔消毒，並視疫情滾動檢討防疫措施。詳情可上新北市政府綠美化環境景觀處官網最新消息查詢。
因本土隱形傳播鏈尚未完全排除，加上兒童遊具難以保持社交距離，故仍持續暫停使用兒童遊具，後續將視防疫情形，通盤檢討開放之原則。為避免疫情捲土重來，請民眾於公園使用相關設施及活動時，應持續保持社交距離、戴口罩、勤洗手的良好習慣，保護自己和家人的安全。
時值防疫期間，新北市轄內公園兒童遊具自三級警戒起即停止開放避免接觸，雖然民眾暫時無法使用，但公園更新的腳步並未停止。新北市也利用這段時間，加速整建市區多座公園。
位於新莊區的頭前運動公園，使用自然材質，並順應既有地形與自然景觀，打造獨特的大自然主題遊戲場。遊戲場地面結合人工草皮、彩色彈性無縫舖面、鬆填式鋪面、壓花紙模地坪，打造多樣性鋪面，符合安全的同時也給孩童更多不同的觸覺體驗；公園的一大亮點—「樹梢觀察站」透過螺旋步道，全方位的觀看整個遊戲場，並結合了攀爬及互動遊具，例如攀爬塊、攀爬桿、直立式攀爬架、攀爬籠、休憩吊床、望遠鏡、編織網隧道、攀爬網架、滑梯等，於遊戲過程中，讓小朋友有不一樣的攀爬體驗。
兒童最愛的沙坑，則設有沙桌及遮蔭設施，讓身障兒童也能自由自在的玩樂，沖洗區設置3組不同高度的撥桿式水龍頭，讓不同成長階段的兒童都能方便使用；現場也有青少年可使用的設施，有極富挑戰性的天梯體能組、放置於斜坡上的跳樁、平衡木組成的原木探險區，提供不同程度的挑戰，打造全齡共融特色遊戲場。其他還有後港新公園、龍鳳公園、福壽公園、黃城公園等，工程進度不受疫情影響，整體工程將於9月前陸續完工。
照片來源：新北市政府綠美化環境景觀處提供