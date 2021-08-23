新北市公園體健設施及涼亭8/24起開放使用 兒童遊具仍維持封閉

國內疫情逐漸趨緩，配合中央調降疫情警戒標準， 以及本府「階梯式，分梯次」防疫措施， 新北市公園內之體健設施及涼亭等公共設施於8月24日起開放使用 ，本市各公園維管單位每天也會作2次清潔消毒， 並視疫情滾動檢討防疫措施。 詳情可上新北市政府綠美化環境景觀處官網最新消息查詢。

因本土隱形傳播鏈尚未完全排除，加上兒童遊具難以保持社交距離， 故仍持續暫停使用兒童遊具，後續將視防疫情形， 通盤檢討開放之原則。為避免疫情捲土重來， 請民眾於公園使用相關設施及活動時，應持續保持社交距離、 戴口罩、勤洗手的良好習慣，保護自己和家人的安全。

時值防疫期間， 新北市轄內公園兒童遊具自三級警戒起即停止開放避免接觸， 雖然民眾暫時無法使用，但公園更新的腳步並未停止。 新北市也利用這段時間，加速整建市區多座公園。

位於新莊區的頭前運動公園，使用自然材質， 並順應既有地形與自然景觀，打造獨特的大自然主題遊戲場。 遊戲場地面結合人工草皮、彩色彈性無縫舖面、鬆填式鋪面、 壓花紙模地坪，打造多樣性鋪面， 符合安全的同時也給孩童更多不同的觸覺體驗；公園的一大亮點—「 樹梢觀察站」透過螺旋步道，全方位的觀看整個遊戲場， 並結合了攀爬及互動遊具，例如攀爬塊、攀爬桿、直立式攀爬架、 攀爬籠、休憩吊床、望遠鏡、編織網隧道、攀爬網架、滑梯等， 於遊戲過程中，讓小朋友有不一樣的攀爬體驗。

兒童最愛的沙坑，則設有沙桌及遮蔭設施， 讓身障兒童也能自由自在的玩樂，沖洗區設置3組不同高度的撥桿式 水龍頭，讓不同成長階段的兒童都能方便使用； 現場也有青少年可使用的設施，有極富挑戰性的天梯體能組、 放置於斜坡上的跳樁、平衡木組成的原木探險區， 提供不同程度的挑戰，打造全齡共融特色遊戲場。 其他還有後港新公園、龍鳳公園、福壽公園、黃城公園等， 工程進度不受疫情影響，整體工程將於9月前陸續完工。

照片來源：新北市政府綠美化環境景觀處提供