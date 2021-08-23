臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超685.06億元 賣超友達8.42萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/8/16~2021/8/20）外資在集中市場總買進金額為4,544.18億元，總賣出金額為5,229.24億元，賣超為685.06億元，另統計自2021年年初至8月20日止，外資總買進金額為14兆8,863.67億元，總賣出金額為15兆4,666.63億元，累計賣超為5,802.96億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆6,410.03億元新台幣，占全體上市股票市值的43.25%，較8月13日的22兆6,269.96億元新台幣，減少9,859.93億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進354,932千股，賣出300,126千股，買超54,806千股。

第二名：元大金：買進108,934千股，賣出65,989千股，買超42,945千股。

第三名：國泰金：買進77,207千股，賣出38,118千股，買超39,089千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進156,227千股，賣出240,377千股，賣超84,150千股。

第二名：聯電：買進172,559千股，賣出254,173千股，賣超81,614千股。

第三名：開發金：買進102,119千股，賣出181,925千股，賣超79,806千股。