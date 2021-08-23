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8/24起墾丁水域活動解封！海泳、浮潛及自由潛水全數開放

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/23 16:45
墾丁國家公園管理處宣布，自24日起全數開放海泳、浮潛及自由潛水等項目。（示意圖／維基百科）

墾丁國家公園管理處宣布，自24日起全數開放海泳、浮潛及自由潛水等項目。（示意圖／維基百科）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）墾丁國家公園管理處今（23）日表示，依據中央流行疫情指揮中心最新的防疫指引，調整海域遊憩相關規範，24日起包含海泳、浮潛及自由潛水等項目，全數開放。

墾管處表示，依據中央流行疫情指揮中心21日宣布COVID-19防疫規範，海泳、浮潛等海域活動，自24日起只要符合「墾丁國家公園海域遊憩活動管理方案」之海域遊憩項目全數開放。

墾管處指出，已符合實聯制規範的沙灘海域可開放商業經營，包含白砂、出水口右側（含小峇里）、後壁湖航道西側、後壁湖潟湖區、南灣、小灣、船帆石及漁村公園等。

墾管處提醒，開放水域遊憩活動仍需符合以下六點規範：

  1. 活動前後須配戴口罩。
  2. 不能群聚需保持社交距離。
  3. 商業帶團(浮潛、潛水等)減為原承載量50%，所帶遊客數浮潛以5人，水肺潛水或自由潛水以4人為上限。
  4. 沖盥洗設施開放50%乘載量，定時消毒清潔。
  5. 水上摩托車僅開放拖曳項目，且乘客間須保持1公尺以上距離。
  6. 立槳及獨木舟需1人操舟不開放2人以上共乘。

墾管處表示，仍將視現場狀況及遊客是否遵守防疫規定，隨時進行動態調整，提醒所有遊客務必遵守各項防疫規範，墾管處每天仍會聯合保七警察進行防疫稽查及宣導裁罰。

8/24起墾丁水域活動解封！海泳、浮潛及自由潛水全數開放

8/24起墾丁水域活動解封！海泳、浮潛及自由潛水全數開放
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