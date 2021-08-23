「皮蛇」爬滿身會傳染嗎？可以接觸小孩？醫：這兩個地方會帶病毒、具有傳染性

為避免皮蛇纏身，建議高風險族群可至醫院接受醫師諮詢，並進行「科學斬蛇」。 (示意圖／Getty Images) 為避免皮蛇纏身，建議高風險族群可至醫院接受醫師諮詢，並進行「科學斬蛇」。 (示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）現今醫學進步，但許多民眾對「皮蛇」仍存在著不少迷思，例如聽信民俗療法「斬蛇」，甚至誤以為感染皮蛇是因自身免疫力差的關係，並不會傳染給他人，對此，醫師提醒，為避免皮蛇纏身，高風險族群可至醫院接受醫師諮詢，並進行「科學斬蛇」，便可預防帶狀疱疹及其併發症。

「皮蛇」的學名是帶狀性皰疹，小時候若曾感染水痘後康復，病毒可能會躲在神經節中，當年紀增長或因疾病、壓力導致免疫力低下之際，病毒就容易活化，造成帶狀性皰疹，由於帶狀皰疹患者發病時身上會長出密集帶狀排列的紅斑、小水泡，故俗稱為「皮蛇」。

民俗療法，斬不斷更惡化

有些民眾在帶狀皰疹發病時，會嘗試民俗療法「斬蛇」，但目前尚無文獻研究指出此民俗療法能夠治療帶狀皰疹；且使用錯誤的治療方式，不僅可能使傷口感染，還會延遲治療時間，讓病情更加惡化。

感染皮蛇是免疫力差，並不會傳染給他人？

兒科醫師徐嘉賢在臉書粉絲專頁「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」提醒，皮蛇的水泡裡面的液體和傷口都帶有水痘病毒且具有傳染性，如果這時候家中大人感染皮蛇了，又接觸到還沒有打水痘疫苗一歲以下的幼兒，或者水痘抗體已經下降的人，接觸者就可能會產生「水痘」，而非直接產生「皮蛇」。

那該如何預防皮蛇呢？

為避免皮蛇纏身，食藥署提醒，高風險族群可至醫院接受醫師諮詢，選擇接種1劑帶狀疱疹疫苗進行「科學斬蛇」，目前疾管署建議50歲以上民眾可施打自費疫苗。

徐嘉賢也提醒，帶狀泡疹並不是「年長者」的專利，連年輕人也可能會得，包括30至40歳身體強壯的父母，因此為了保護自身和家中的幼兒，建議家中有小孩的成年人，都應該施打帶狀疱疹疫苗。

食藥署進一步說明，該疫苗屬活性減毒疫苗，可提高水痘-帶狀疱疹病毒特異性免疫力，預防帶狀疱疹及其併發症。若本身為慢性病患者或正在接受治療者，建議與醫師討論，依自身的免疫能力、用藥狀況等，再評估是否適合施打。