謹慎再謹慎！指揮中心推「加強監測方案」 範圍含機場人員、廢污水、進口食品等

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）為防堵Delta變異株，指揮官陳時中今（23日）宣布將實施「COVID-19加強監測方案」，已及早監測疫情。本次加強的監測範圍包含社區定點、污水系統、機場工作人員、捐血民眾，以及進口冷凍食品。

有鑒於我國境外移入病例有增加趨勢，中央疫情指揮中心陳時中今表示，在目前國內疫情穩定的情況下，須尋找更多方式來監測疫情。除了過去已經在做的，指揮中心將進行加強監測方案，個別針對社區、國際機場特定高風險工作人員、廢汙水，以及捐血人血清抗體陽性盛行率進行調查，同時也會監測邊境進口冷凍食品包裝。

以下為指揮中心針對「COVID-19加強監測方案」發布之詳細說明。

(一)社區加強監測：8月30日將配置公費COVID-19家用快篩試劑於各縣市合約診所，由醫師判斷對具高風險民眾提供試劑，由民眾自行居家篩檢並回報快篩結果。檢驗為陽性時，再前往社區採檢站或採檢院所進行PCR檢測複驗，以強化基層診所監測能力。



(二)國際機場特定高風險工作人員重點監測：8月30日起於桃園、臺北、臺中與高雄等四個國際機場之特定高風險工作人員，每7天以公費家用快篩試劑採檢一次，如檢驗為陽性者，再進行公費PCR檢測，以強化邊境監測能力。



(三)廢汙水監測：擴大全國汙水SARS-CoV-2病毒監測範圍，由11處擴充為22處，以早期偵測社區中SARS-CoV-2病毒傳播狀況。



(四)捐血人血清抗體陽性盛行率調查：針對110年4-7月份臺灣地區捐血中心捐血人之血液存檔樣本，抽樣5,000個檢體進行抗核蛋白及棘蛋白抗體檢測，以分析自然感染或接種疫苗的抗體陽性比例之地理分布及趨勢變化。



(五)邊境進口冷凍食品包裝監測：持續在邊境採樣檢驗進口冷凍肉品、水產品及水果之內、外包裝，監控進口冷凍食品內、外包裝之SARS-CoV-2病毒污染狀況及評估消毒作業效果，以防止病毒透過進口食品包裝污染而入境我國。



指揮中心進一步指出，目前國內疫情雖穩定控制中，但面臨Delta病毒變異株的威脅無可避免，需持續強化邊境與社區監測及各項防疫作為，避免病毒入侵社區。指揮中心未來將持續觀察疫情態勢，適度調整加強監測方案。