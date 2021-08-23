（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國產高端疫苗今天(23日) 起首度開放接種，與AZ及莫德納疫苗開打場景不同，現場等待接種的民眾以年輕族群居多，開打首日如期赴約率高，以台北長庚為例，上午報到率達95％。

國內第6期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，施打期間預計自8月23日至8月29日止，本期可接種疫苗為高端疫苗。

國產高端疫苗23日開始施打，民眾上午陸續前來台大醫學院體育館接種疫苗。中央社

據指揮中心統計，截至二度加開預約前，高端疫苗預約接種總數共59萬9613人，包含原開放的36歲以上民眾及增開的20至35歲對象。

台大醫院COVID-19疫苗接種站今天也湧現排隊人潮，排隊等候的大多是接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗，但陸續也有民眾前來接種高端疫苗。總統蔡英文今天早上也現身台大醫院疫苗接種站，挽袖施打高端疫苗。

台北長庚今天在台北田徑場分為上、下午兩場次施打，上午及下午場皆各預約300人，開打首日預計接種600人。台北長庚副院長黃集仁上午在接種站接受媒體聯訪表示，截至上午10時半，已有200多人完成接種，換句話說，開打不到2小時已施打上午場2/3預約者。

黃集仁說，自上午9時開打後報到率達95％，可能和蔡總統一早帶頭接種，鼓舞信心有關。過去長庚醫院也協助接種AZ疫苗及莫德納疫苗，起初在民生國小單日接種人數可超過600人，但接種站搬到台北田徑場後，除非有專案，不然每日接種人數大約就是600人。

黃集仁表示，台北長庚醫院接種站已累積接種3萬多人次，高端疫苗接種族群確實與過去施打AZ疫苗及莫德納疫苗不同，今天在接種站等待施打高端疫苗的民眾以年輕族群居多，研判可能與高端疫苗已無年齡限制，凡20歲以上民眾都可以預約施打。

國產高端疫苗23日首度開打，台北長庚在台北田徑場分為上、下午兩場次施打，在台北田徑場接種高端疫苗的侯先生（前左）受訪表示，高端疫苗是國產疫苗，貨源較穩定，不用擔心打不到第2劑。中央社

中央社引述在台北田徑場接種高端疫苗的25歲侯先生(上圖) 說，高端疫苗雖不是心目中第一順位，但有疫苗就想快點打，更是為了打針特別向公司請假。他也說，高端疫苗是國產疫苗，貨源較穩定，不用擔心打不到第2劑，對免疫橋接也有信心。

選擇高端疫苗的35歲民眾陳小姐則說，她不挑疫苗廠牌，先前她登記AZ與莫德納（Moderna）疫苗苦等許久，終於等到符合資格接種，同時也支持國產疫苗。

陳小姐表示，中央流行疫情指揮中心宣布高端疫苗開放民眾預約施打後，她上網搜尋參與高端疫苗臨床試驗受試者的心得分享，認為高端疫苗安全無虞，因此放心登記。

陳小姐笑說，起初高端疫苗預約僅開放36歲以上族群，35歲的她剛好不符資格；直到18日宣布加開20至35 歲族群，當天下午4時開放她就搶先完成預約，並於今天開打首日接種。

台北長庚副院長黃集仁表示，據臨床試驗資料顯示，高端疫苗安全性高，今天上午接種站並沒有出現嚴重過敏者，但提醒民眾接種疫苗後，應維持正常作息，早睡早起，保持良好免疫力，一旦出現顏面神經問題，應儘速回醫院就醫，並說明接種史。

高端疫苗今天開始施打，台北市副市長蔡炳坤上午前往建成國中接種站視察施打狀況並關心民眾。

國產高端疫苗23日開打，一早就到建成國中接種站排隊的民眾胡小姐（左）興奮表示，她從7月初等到現在，終於等到了很開心。（台北市政府提供）中央社

一早就到接種站排隊的民眾胡小姐(上圖) 難掩興奮表示，她從7月初等到現在，終於等到了很開心；越南籍的裴先生則說，無論疫苗廠牌，有打還是比較安全。

對於蔡炳坤的慰問，仍在排隊等待施打的胡小姐興奮表示，她今年35歲，已經從7月初等到現在，終於等到可以接種了，很開心，她對於國產疫苗很有信心，有打就有保護力。

剛接種完畢的裴先生說，他是越南人，當初登記意願時高端、莫德納與AZ都有選，後來先收到高端的預約通知，就來打了。

裴先生指出，他還有其他朋友也是打高端疫苗，他知道目前高端還沒有通過國際認證，未來出國可能還是會遇到問題，但不管是什麼疫苗，先打總是比較安全。

24歲的謝先生帶著女友和姐姐一起接種疫苗，他說，他的年紀如果要打其他廠牌還要等很久，而且公司有給疫苗接種假，所以就來打了，打完之後沒什麼特別的感覺。

蔡炳坤視察完接受媒體聯訪表示，台北市今天和明天預計替5萬916名民眾施打高端疫苗，今天同時開放下一波接種預約，中央預估會有2萬人，將在27日接種。

對於台北市長柯文哲日前宣布將編列新台幣28億元作為明年採購第3劑COVID-19疫苗的預算，蔡炳坤說，這個月底就會把預算書送到議會，預估可買250萬劑疫苗，只要是居住在台北市的民眾都會是接種對象，希望議員可以支持。

台灣國產高端疫苗開打首日 年輕面孔居多