耳鳴讓你睡不好？　中醫授按揉技巧緩解症狀

【健康醫療網／編輯部整理】耳鳴有漸漸年輕化的趨勢。綿綿不休的耳內鳴聲，有時聲音由腦部發起，自覺腦中有音聲鳴響的症狀，是謂腦鳴，惡化下去會妨礙正常聽覺而使人聽力減退，形成重聽，也會影響人的腦部功能讓人產生失眠、健忘。所以一旦發現耳鳴、腦鳴，就應積極處理，以免將來失聰之苦，賴睿昕中醫師認為耳鳴的黃金治療期只有6個月。

依主觀感受 調整臟腑功能

中醫的治療著重整體觀，重視患者的主觀感受，將耳鳴、耳聾看作是整體臟腑功能失調的一種反映，並不過份關注局部形態的改變，應用中藥、針灸、按摩、飲食調養等方法，使身體的臟腑、陰陽、氣血重新回到平衡狀態，通過自身的調節力來達到減輕或消除耳鳴、改善聽力的目的。治療首先區分實證或虛證中醫在治療耳鳴、耳聾首重虛實，「實者瀉之、虛者補之」。一般可根據患者的年齡、體質、起病的緩急、耳鳴的聲音大小及伴隨症狀等方面進行初步辨別。

耳鳴、重聽分三種 壓力、飲食、年紀有影響

賴睿昕中醫師解釋，不管或是耳鳴或是重聽，由中醫觀點而看主要分為三種：

1.工作壓力導致的耳鳴重聽：工作壓力對於中醫而言，就是一種肝鬱氣滯的情形，肝與我們情緒有關係，當一個人長期處於高張力的狀態下，大腦也會處於一個很緊繃的狀態，內分泌與新陳代謝系統會異常，久了以後在中醫辨證來看，就會變成肝膽濕熱型的耳鳴。通常耳鳴聲音是比較高頻，而且隨時隨地都會響，有時會突然的耳聾，這與情緒、壓力等有很大的關係，但是這種類型比較好治療，痊癒的機會也很高。

2.慢性病，高粱厚味也會導致耳鳴與重聽：平時喜好重口味飲食與中醫的脾胃有關。脾胃主運化，當不良飲食習慣損傷脾胃，不能好好運化進入身體的營養物質，無法有效代謝就會變成中醫所謂的痰飲；另外身體若無法有效的代謝水分，或是水分分配到了不正確的地方，也會變成所謂的痰飲，影響到耳朵就會導致耳鳴或是耳聾，這種耳鳴是屬於漸進式的，頻率會稍微低一點。

3.年老體虛導致的重聽：聽力退化就是所謂的更年期過後肝腎虛損，老化引起的耳鳴。這種耳鳴與重聽通常都是夜深人靜的時候才有，屬於低頻耳鳴，比較難治療。如果針灸針下去耳朵沒有扎實的感覺，代表預後更差，通常半年沒處理好，就較難治癒。賴睿昕中醫師建議，平時可以按壓翳風穴以及耳朵周圍，常搓揉拉耳朵，以及放鬆頸部與頭部筋膜都有緩解的作用。

如何舒緩耳鳴？ 拳頭按揉暈聽區

建議發作時一定要用拳頭按揉暈聽區，也就是耳尖直上1.5公分處、向前及後延伸各2公分的區塊，可放鬆緊繃的筋膜，減緩耳鳴和預防聽力減退作用。除了按摩暈聽區，賴睿昕中醫師提醒，眩暈時也別忘了放鬆頸部，還有一定要有充足的睡眠，耳鳴的狀況才會獲得改善。

（文章授權提供／賴睿昕中醫師）

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51108

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