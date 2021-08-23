2021全新谷關奢華溫泉飯店登場　統一渡假村 8/23起開放訂房

2021年新冠肺炎使旅遊業受到不小衝擊，統一渡假村勇於突破，斥資上億裝潢，打造谷關地區全新頂級溫泉渡假村，每晚試營運優惠價6,880元起，預計將會引起新一波搶訂熱潮！坐落於山林的谷關統一渡假村將於10/1正式開幕，設計理念融合了自然意境及原住民文化，所到的每處空間皆蘊含了山水交織的當代美學，萬眾期盼下，8/23搶先開放訂房，非常適合疫情趨緩之際，遠離都市喧囂，享受一場洗滌身心的療癒之旅！

大廳以山間歲月為靈感，入口即見萬花筒般地「森泉光廊」，設計上更加入魚筌裝置設計、泰雅彩虹橋玻璃造景以及編織圖紋等部落元素，此外，煙嵐咖啡廳讓人彷彿在山景下啜飲咖啡、靜享寫意時光。通往客房的路上亦是場行動藝術，以鏡射效果呈現大自然於電梯內。客房設計採泰雅編織圖紋等元素，並運用大片窗戶將山色融入於房內，雙人房更設置了和洋休憩區，旅客能在夢幻的窗景下翻本書消磨時間，夜晚聆聽著大甲溪潺潺流水聲入睡，早晨被大自然喚醒，最棒的是，在房內就能享受碳酸氫鈉溫泉，沉浸愉悅的泡湯時光。

來到統一谷關絕不能錯過碳酸氫鈉泉，日式氛圍的戶外風呂、巍峨山林中泡湯的體驗，讓人像是一秒入境日本。疫情趨緩來場戶外露營是不錯的選擇，全新頂級露營區登場，雙人帳10,000元起～無須攜帶器材，只要收拾幾件行李就能享受露營。針對商務團體，這裡亦擁有當地最大型的會議室，跳脫刻板，在通往會議室的廊道就能感受到生機盎然，使會議充滿積極活潑的氛圍，無論是任何客群都能找到完美渡假模式！