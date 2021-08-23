這4種飲料配藥吃　當心心悸等副作用風險大增

藥物配飲料服用可能會與藥品發生交互作用，進而影響藥品吸收，甚至產生副作用。（示意圖／pixabay） 藥物配飲料服用可能會與藥品發生交互作用，進而影響藥品吸收，甚至產生副作用。（示意圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）不少民眾圖方便或嫌藥苦，會隨手用飲料配服藥品，藥師提醒，這錯誤的小習慣可能會與藥品發生交互作用，進而影響藥品吸收，甚至產生副作用，例如興奮、心跳加速等，不可不慎。

以下為四種不可與藥物一起服用的飲料：

牛奶：牛奶中的鈣會與四環素類抗生素(Tetracyclines)、喹諾酮類抗生素(Quinolones)結合，減少其吸收，導致藥效降低。

此外，牛奶也會影響甲狀腺素藥品及治療骨質疏鬆的雙磷酸鹽類藥品吸收。對此，郭藥師建議，服藥的前後兩小時內，勿飲用牛奶與含牛奶飲料，以免鈣與藥品結合而降低藥效。 咖啡：咖啡因會刺激中樞神經系統、促進腎上腺素分泌，造成興奮及心跳加速，這些作用會使某些藥品如含麻黃素類感冒藥的作用加成、或降低鎮靜安眠藥的效果。

同時，咖啡因也會減少某些藥品代謝，造成血中藥品濃度增加，進而增加副作用，例如精神科用藥Clozapine。 茶：茶飲含咖啡因，也會影響藥效，此外，茶中的茶鹼成分，若與氣喘治療藥併用，會使藥品作用加成，增加副作用發生率。 葡萄柚汁：葡萄柚汁中含有抑制肝臟代謝酵素的呋喃香豆素(Furanocoumarin)，此成分會使經由此種酵素代謝的藥品血中濃度增加，增加不良反應的發生率，例如降血壓藥品、Statin類之降血脂藥品、抗心律不整藥 (Amiodarone) 、免疫抑制劑。因葡萄柚汁與許多藥品都可能產生交互作用，食藥署建議民眾，於用藥期間應避免飲用葡萄柚汁，或先行詢問醫師、藥師，以免產生不良反應。

食藥署叮提醒，藥品應以常溫水吞服，果汁、茶類、咖啡、牛奶等都不適合配服藥品，且服用藥品與喝飲料要間隔2小時以上，才能將藥品與食品交互作用的發生率降至最低。