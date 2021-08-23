疫情期間擔心鈔票傳染病毒?!　台灣中央銀行傳授鈔券、硬幣消毒正確方式

全國COVID-19疫情警戒維持第二級，許多民眾仍採高規格防疫措施。圖為18日台北街頭一位民眾優雅撐傘還戴著防護手套，畢竟病毒不長眼睛,... 全國COVID-19疫情警戒維持第二級，許多民眾仍採高規格防疫措施。圖為18日台北街頭一位民眾優雅撐傘還戴著防護手套，畢竟病毒不長眼睛, 不怕一萬，只怕萬一。中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣疫情趨緩，防疫依舊不可鬆懈，許多人擔心鈔券硬幣流通市面，可能不是很乾淨。中央銀行今天(23日) 說明，病毒經券幣傳染可能性很低，若不放心，消毒也應採取正確方式。

央行表示，根據研究，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒主要透過飛沫與物體接觸傳染，雖然券幣屬於物體接觸傳染的範圍，但（英國央行及國際清算銀行）目前研究指出，病毒經由券幣傳染的可能性很低。

央行在臉書貼文強調，已針對新台幣鈔券採取積極作為，鈔券整理前至少隔離14天，整理後經高溫（150 ℃）封包後再流通，達到降低病毒存活率的效果。另外，央行更積極整理回籠鈔券，加強汰舊換新。

如果民眾不放心，想要自行消毒手上的鈔券硬幣，央行也提供

正確的券幣消毒方法:

圖/官方臉書

以鈔券而言，正確消毒方法是以紫外線燈照射、發揮殺菌功效，但使用時應避免照射到眼睛或是皮膚。

央行指出，消毒券幣的錯誤方法包括: 微波爐加熱、烤箱、電鍋加溫、以漂白水浸泡、酒精等，可能造成鈔券變質受損。

至於硬幣，央行說，可用75%酒精、消毒水，或以溫和肥皂水搓洗靜置(如下圖) ；不建議使用微波爐加熱，或以漂白水浸泡。

央行強調，防疫最重要的還是要做好個人衛生管理，少去人多密集的場所，正確配戴口罩並勤洗手，才能有效防止病毒傳染。

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