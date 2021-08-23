【台灣國產高端疫苗開打】蔡總統23日一早完成接種　秀黃卡比讚：這針蠻輕鬆•沒什麼感覺

總統抵達後，在臺灣大學副校長張上淳、臺大醫院院長吳明賢及立法委員邱泰源等人陪同下，持相關證件完成報到，在確認施打身分後，領取接種同意書。接... 總統抵達後，在臺灣大學副校長張上淳、臺大醫院院長吳明賢及立法委員邱泰源等人陪同下，持相關證件完成報到，在確認施打身分後，領取接種同意書。接著按相關流程完成接種。(圖/總統府)

總統蔡英文（左）23日一早前往台大醫學院體育館，捲起衣袖，率先完成接種高端疫苗。中央社 總統蔡英文（左）23日一早前往台大醫學院體育館，捲起衣袖，率先完成接種高端疫苗。中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國產高端疫苗今天(23日) 開始施打，總統蔡英文一早前往台大醫學院體育館，率先完成接種；施打完，蔡總統秀出接種黃卡還比「讚」(如下圖) ，她說，打疫苗時不會緊張、沒什麼感覺。

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蔡總統接種高端疫苗，全程透過臉書直播；蔡總統早上在7時30分前抵達台大醫學院體育館，自行插健保卡掛號；護理人員確認她今天施打的是高端疫苗第一劑；蔡總統量測耳溫36.9度，接著填寫資料及簽名。

台大醫師向蔡總統說明施打高端疫苗的注意事項並確認資料；蔡總統等候醫師上傳資料時，和台大人員閒聊，了解台大疫苗施打的規劃與情況。

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護理師向蔡總統確認姓名、生日及要施打的疫苗種類。疫苗拆封前、後，護理師還特別向媒體展示。

蔡總統挽起左手袖子，等待施打；媒體喊話問蔡總統「會緊張嗎？」蔡總統說「不會」，蔡總統又轉頭向台大醫護人員說「這麼大陣仗打針，不好意思。」

護理師打完疫苗，蔡總統說「沒什麼感覺耶」，她還比出OK及讚的手勢。護理師說明接種黃卡的資料，總統拿著黃卡給媒體拍照，笑說「這個針還蠻輕鬆的、沒什麼感覺」；台大醫師解釋這是因為「針都很細」。

蔡總統打完疫苗要離去前，還跟台大醫院每張打卡立牌合照 (如下圖)，她說要好好宣傳。

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總統領取臺大醫院疫苗接種紀念貼紙，並於打卡板合影留念 (圖/總統府)

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