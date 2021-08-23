〈財經主筆室〉當沖降稅延長三年 不如修法成新常態？

行政院會剛拍板確定延長當沖降稅優惠三年至2024年12月31 日，金管會立即跳出發表聲明， 針對外界對當沖降稅將扭曲市場功能的質疑，提出三點理由來捍衛當 沖機制。市場專家認為，既然金管會對於維持當沖交易的熱絡， 認為有其合理、必要及重要性？為何不乾脆直接提出修法， 將當沖交易稅率永遠明訂在千分之1.5，而不是僅僅延長降稅三年 的優惠？

金管會提出三點聲明包括，一、 證交所實證分析顯示當沖與指數波動無明顯關連性。二、 當沖交易占比與日韓股市相比不高。三、 並非整體市場的當沖交易均熱絡，而是集中在航運、 鋼鐵等特定類股產業。

金管會並指出，7月集中市場當沖交易占比雖達46.39％ 的歷年新高，但相比日本、韓國等國股市當沖占比達7～8成， 台股的當沖占比並不算高。集中市場今年前7月當沖違約共590人 ，以138個交易日計算，平均每日當沖交易違約人數4.27人， 相較於每日平均當沖戶數達約10～20萬人， 目前當沖違約人數相對不高。

既然，金管會提出的評估資料顯示，若當沖降稅不延續， 恐使交易量萎縮六成，因此站在金管會立場，希望以「不變應萬變」 ，維持股市穩健。外界認為，既然當沖降稅如此合理且重要， 為何不乾脆澈底解決紛爭，讓當沖交易稅直接訂定在千分之1.5就 好，讓問題一次就解決，否則僅延續優惠3年，那2年後是否延長降 稅的鬧劇又得再次重新上演？

市場專家表示，當沖交易稅減半後股市交投大增，去年證交稅收為1 ,502億元創下史上新高，今年7月證交稅341億元， 再次改寫歷年新高，前7月證交稅達1,708億元， 同樣是歷年最高，已達全年目標1,197億元的142%。 股市明眼人都知道政府對股市作多相當明顯，尤其， 此時政府在紓困及振興經濟上都得花費鉅大資金， 怎肯斷掉如此重要的財源收入呢？

當沖交易稅減半是否應「功成身退」， 正反兩面意見都有且各有論述。反對延長降稅優惠者目前最在意的， 就是在未舉辦大型公聽會情況下，行政院就拍板定案確定延長優惠， 所持理由及依據，僅僅是拿出證交所的研究報告， 以及券商業者指出若當沖降稅優惠若喊停，正常日成交量將萎縮到2 ~3000億元，為避免對市場現況造太大變動，所以決定延長優惠 三年。

根據統計，2020年券商獲利總和達到584.5億元， 今年上半年全體券商稅後純益高達582.7億元， 已逼近去年全年獲利584.5億元，等於「半年賺了一年錢」， 累計前7月獲利更是達683.13億元。不僅券商獲利驚人， 證交所去年全年稅後純益57.96億元，每股稅後純益達7.72 元，為歷來最高，上周五(20日)股東會才通過配發4.6元股利 ，其中包括3.4元現金股息、1.2元股票股利，為2002年來 新高水準，2021年獲利更將有大躍進的表現。

券商業者及證交所顯然都是當沖降稅最直接受惠者， 立場上當然絕對希望維持現況不要變動，所提出的說法公信立自然遭到質疑？況且，不少學者提出當沖比例過高， 讓股市從長期投資變成鼓勵短線投機，股市也形同賭場， 應讓股市回歸長期投資基本面的建議， 如今卻明顯遭到漠視也成為爭議焦點。

其實，政府部門也不是沒有雜音？財政部就認為， 站在租稅公平立場一定要檢討，才不違背納稅者權利保護法、 財政紀律法的立法意旨，租稅優惠不得過度，也應有適當期限。 據統計，就以上周台股5個交易日為例，當沖占大盤成交比重平均達 45%之高，甚至逼近5成比重， 但市場每天當沖交易戶數占比大約僅在20%左右，單單為市場2成 的投資人降稅降低交易成本，租稅的公平性的確引發很大爭議。